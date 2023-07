Une échappée et un sprint mouvementé sur le Tour de Wallonie, entre Huy et Hamoir

Ce dernier est un habitué des échappées dans la région. Ce coureur liégeois avait déjà attaqué cette année sur les classiques ardennaises et notamment sur la Flèche Wallonne. « C’était mon but d’aller dans l’échappée », raconte ce coureur de la formation Bingoal-Wallonie Bruxelles. « Nous avons su partir assez rapidement. » S’il n’a jamais cru à la victoire d’étape, il s’est tout de suite concentré sur le maillot de meilleur grimpeur. « On savait que le peloton nous gérait derrière », ajoute-t-il. "Mon objectif était de prendre des points pour le classement de la montagne. Cela n’a pas été évident, il fallait se battre en vue de chaque sommet des ascensions. Mais j’étais le plus explosif. J’ai eu ce que je voulais. »

Avec ce maillot de meilleur grimpeur, reçu sur le podium protocolaire. « Maintenant, l’objectif sera de le garder jusqu’à la fin de ce Tour de Wallonie », termine-t-il. « Je compte donc encore m’échapper sur d’autres étapes. »

Une fois repris, le peloton, malgré d’autres offensives, est arrivé au sprint. Dans une arrivée critiquée par plusieurs coureurs pour sa dangerosité dans l’amorce de la dernière ligne droite d’Hamoir. Au bout de laquelle Filippo Ganna s’est imposé.