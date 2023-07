Un parfum de classique

Il y avait, donc, Campenaerts, qui achève le Tour en boulet de canon. Mais l’Anversois dut rendre les armes dans la dernière bosse du jour. Au contraire d’un Kasper Asgreen, tout aussi fort que la veille. C’est sous son impulsion que se forma le bon trio, avec Matej Mohoric et Ben O’Connor. Mais ce parcours accidenté avait donné des idées à beaucoup de baroudeurs. Matteo Trentin, Mads Pedersen, Jasper Philipsen, Luka Mezgec, Alberto Bettiol, Thomas Pidcock, Georg Zimmerman, Mathieu van der Poel et Christophe Laporte firent partie de ceux-là.

À peu de chose près, on retrouvait des gars qui savent comment gérer une course d’un jour. "Pour moi, cette étape fut une des plus difficiles de cette Grande Boucle parce qu’on a roulé à bloc toute la journée, explique Christophe Laporte, vainqueur l’an dernier à Cahors de la… 19e étape. Beaucoup de monde voulait faire partie de l’échappée. Moi non plus, je ne voulais pas la louper, mais je l’ai loupé. J’étais presque toujours à contretemps. Je suis peu déçu mais c’est comme ça. Ça ressemblait à une classique avec des coureurs volontaires mais fatigués." Et le dernier lauréat de Gand-Wevelgem d’ajouter : " Pour beaucoup, c’était notre dernière occasion. Il fallait tenter."

Au final, le gagnant de Milan-Sanremo 2022 a battu, à la photo-finish, celui qui a remporté le Tour des Flandres il y a deux ans.

Certaines équipes, passées à côté de leur journée, espèrent pouvoir partir en croisade ce samedi. Mais ceux qui voudront y aller devront avoir beaucoup de force et de courage parce que, entre Belfort et le Markstein, le parcours sera bien plus difficile que vers Poligny.