L’orgueil de Tadej Pogacar était connu. Le Slovène a une nouvelle fois prouvé qu’il était un grand champion. S’il a perdu le tour en deux étapes, mardi et mercredi, le leader de la formation UAE Emirates a mis un point d’honneur à terminer le Tour de France de la plus belle des manières, en remportant la dernière étape de montagne, dans les Vosges. Il a parfaitement géré la fin d’étape pour battre Gall et Vingegaard au sprint. Il s’agit également de la deuxième victoire d’étape du maillot blanc, qui remercie par la même occasion son équipe de tout le travail fourni durant trois semaines.

”Je suis vraiment très fier de cette deuxième place finale car beaucoup de médecins m’avaient dit que je devrais porter une protection au poignet jusqu’au Tour de France”, a expliqué Pogacar, rappelant que sa préparation avait été tout sauf idéale. Et que dans ces circonstances, terminer deuxième derrière Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) est un exploit.

Pinot n’oubliera jamais ça

On savait que le moment serait particulier. Pour sa dernière étape de montagne sur le Tour de France, Thibaut Pinot était chez lui, dans les Vosges. Et il a mis un point d’honneur à rendre cette journée encore plus exceptionnelle, en passant seul en tête dans le “virage Pinot”, dans le Petit Ballon, où des milliers de supporters du Français s’étaient réunis dans une ambiance de stade de foot.

S’il a finalement terminé à 33 secondes de Pogacar, Pinot a vécu un moment unique qu’il n’oubliera jamais. “C’était incroyable, cela fait quelques jours que j’avais ça en tête et j’ai pris du plaisir. Il m’a manqué un peu de jambes mais ce n’était que du bonheur”, a réagi le Français, qui a terminé son interview en larmes, dans les bras d’un Marc Madiot très ému durant toute la journée. “On fait le métier pour ces moments”, a rappelé le manager de la Groupama-FDJ.

Pinot profite également de sa belle étape pour gagner une place au général. Il termine 11e. Une superbe manière de boucler la Grande Boucle.

Ciccone remporte les pois

Autre belle image du jour : Giulo Ciccone qui a levé les bras après être passé au sommet du col de la Schlucht. L’Italien a officiellement remporté le maillot à pois du Tour 2023, avec 105 points. Et a profité du moment pour célébrer cette victoire avec le public et il a jeté ses lunettes (son geste signature en cas de victoire) quand il a franchi la ligne d’arrivée.

Il paradera ce dimanche dans Paris avec son beau maillot, qui était son objectif en début de Tour. Toute l’équipe de la Lidl-Trek s’est mise à la planche durant trois semaines pour remporter ce classement de meilleur grimpeur. C’est chose faite.

Van Gils a passé la journée à l’avant

Le Belge du jour se nomme Maxim Van Gils. Si Victor Campenaerts a une nouvelle fois attaqué en début d’étape, c’est Maxim Van Gils qui a pris la bonne échappée du Tour pour Lotto Dstny. Le Belge de 23 ans a été repris dans le Petit Ballon mais il a confirmé son excellent Tour de France, durant lequel il a obtenu une deuxième place au Grand Colombier. Un grimpeur d’avenir, assurément.

