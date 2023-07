"Gino m’a donné la motivation"

En se jetant sur la ligne d’arrivée au bon moment, Mohoric a devancé Kasper Asgreen, privé d’un exceptionnel doublé au lendemain de son succès à Bourg-en-Bresse (voir par ailleurs). O‘Connor, qui formait avec eux le trio arrivé pour la victoire, a complété le podium, juste devant Jasper Philipsen.

Le coureur de Bahrain Victorious, une équipe qui avait déjà gagné deux étapes, avec Pello Bilbao à Issoire et Wout Poels à Saint-Gervais, était particulièrement ému par son succès.

"Le décès de Gino (Mäder) est vraiment terrible, surtout quand on sait quelle bonne personne il était, expliqua le Slovène. J’étais là quand il avait gagné son étape au Giro 2021, j’avais même joué un rôle crucial, je me sentais proche de lui. Ce qui s’est passé nous fait réfléchir sur notre vie, sur notre propre carrière, mais la vie continue. Je suis désolé pour ses proches. Je ne sais pas ce que Pello Bilbao a raconté, mais peut-être était il plus proche que moi de Gino."

Mohoric apporte ainsi un troisième succès à sa formation sur le Tour.

"Ces victoires dégagent une émotion assez extraordinaire. Peut-être que la mort de Gino nous a donnés un peu plus de détermination pour aller gagner ces étapes. Peut-être qu’en 2021, je n’aurais pas remporté cette étape. Pour m’accrocher dans la dernière côte, j’ai pensé à lui, qui était un grimpeur, ça m’a donné la motivation aller au fond de moi-même."

Jusqu’à présent, l’ancien vainqueur de Milan-Sanremo avait connu une saison contrastée.

"J’étais dans ma meilleure condition pendant les classiques. J’avais eu de bons résultats au début (21 du Nieuwsblad, 3 à Kuurne, 6 des Strade, 8 à Sanremo et 7 du G.P. E3), mais je suis tombé à Gand-Wevelgem, puis encore au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix aussi. Après, j’ai eu la meilleure préparation possible pour le Tour. Je l’avais faite l’an dernier aussi, mais j’avais attrapé un virus. Cette année, j’étais mieux qu’il y a un an. J’ai tout sacrifié pour être prêt sur ce Tour, mais ce n’est pas suffisant. Après six étapes, on se rencontre que tout le monde est prêt. On fait de son mieux, mais, comme tout le monde, on souffre dans la roue des autres. Tout le monde est au sommet de sa condition."

Néanmoins, Mohoric a cru en sa bonne étoile.

"J’avais quand même une chance de gagner, déjà parce que je savais ce que c’est (NdlR : il avait enlevé deux étapes en 2021). En troisième semaine, tout le monde est fatigué, physiquement et mentalement, et il faut aussi un peu de chance. Pour gagner, j’ai pris la roue de Kasper Asgreen qui était incroyablement fort. J’avais tout donné avant pour me retrouver dans cette position. Je voulais revenir dans le bus de l’équipe en ayant tout donné, sans regret. Il y avait des gars plus forts que moi aujourd’hui, mais j’ai tout donné."

Pourtant, dans le trio de tête, le coureur de Bahrain ne semblait pas disposer des meilleures cartes.

"Je savais que Ben (O’Connor) allait tenter sa chance car il est le moins rapide des trois. Je pensais que Kasper (Asgreen) allait le suivre car, lui, il avait le plus de chance au sprint. Il avait quand même battu Mathieu van der Poel au sprint au Tour des Flandres. C’est ce qu’il a fait et je l’ai débordé, j’ai lancé mon vélo. J’ai l’impression de les avoir trahis car sans eux, je n’aurais pas gagné. J’aimerais que tous les coureurs du Tour puissent gagner une étape…"

Mohoric ne sera pas au Mondial, à Glasgow.

"On a décidé la semaine passée avec l’équipe de ne pas courir parce que je ne peux pas battre les meilleurs sur ce parcours", dit-il. " Pour cela, il faudrait rester dans les roues de la meilleure équipe, mais on ne peut pas en constituer une de ce niveau en Slovénie, sans Roglic et Pogacar, et je ne mérite pas une équipe à mon service. Je ne veux y aller que si je peux gagner."