De Lie n’a pas su sprinter au Tour de Wallonie : “C’était trop dangereux !”

Quand Arnaud De Lie est déçu sur une ligne d’arrivée, cela se voit tout de suite. Cela s’entend, aussi. Le Taureau de Lescheret est toujours spontané. À Hamoir, il a terminé assez loin du vainqueur du sprint, le surprenant Filippo Ganna. Mais il ne parlait pas sur le ton de la déception en rejoignant ses coéquipiers et son soigneur, quelques minutes après la fin de cette première étape de l’Ethias Tour de Wallonie. “C’était dangereux à mort dans le final”, commente le coureur de Lotto-Dstny. “Je me demande comment il n’y a pas eu de chutes. Personnellement, je suis surtout content de ne pas être tombé ! J’ai cru que j’allais me retrouver au sol au moins cinq fois et tous les autres coureurs aussi. Ce n’est pas normal. Pour un tel final, avec ces derniers virages, il fallait un peu de chance, être devant. Et être dans les deux ou trois premiers pour avoir une chance de gagner.”