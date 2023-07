Asgreen gagne la 50e et manque la 51e …

Asgreen, ex-champion du Danemark, lauréat de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, du G.P. E3 et surtout du Tour des Flandres, met aussi un terme à la période la plus difficile de sa carrière. L’an dernier, le Sandinave avait chuté lourdement au Tour de Suisse mais, départ de Copenhague oblige, le Danois s’était aligné une quinzaine de jours plus tard sur le Tour en n’étant pas du tout à 100 %. Il avait d’ailleurs traîné sa peine et sa misère en début de course jusqu’à ce que Lefevere en personne l’oblige à abandonner la course. Jusqu’au début de cette saison, Asgreen dut batailler pour retrouver un niveau, d’abord honnête, puis de plus en plus performant.

" Cette victoire représente beaucoup pour moi, a-t-il confié, ému. Depuis un an, je suis passé par des moments très difficiles, ce succès revient à tous les gens qui m’ont aidé. Cette victoire me ramène là où je dois être. Je l’ai fait grâce à l’aide de gens très bien qui ont pris du temps pour m’aider à mon retour. Je veux leur dédier cette étape, comme à Dries Devenyns, son épouse et sa famille, c’est son dernier Tour dans la dernière saison de sa carrière. C’est depuis Paris-Roubaix que je ressens que mon corps réagit comme avant et c’est depuis ces dernières semaines, que je ressens mes jambes d’avant."