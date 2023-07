Tour de France: une échappée royale avec Philipsen, van der Poel, Alaphilippe, Benoot ou encore Campenaerts (direct)

Les baroudeurs pourront trouver un terrain propice lors de la 19e étape du Tour de France, vendredi, entre Moirans-en-Montagne et Poligny, deux villages du Jura. On a d'abord cru que le bon coup se formait avec neuf coureurs, dont Pedersen, Campenaerts, Alaphilippe et Trentin, mais le peloton maintenait l'écart à une minute et pas moins de 27 coureurs faisaient le bond après le sprint intermédiaire.