Ultime journée de transition de ce 110e Tour. Cataloguée comme plate ou de plaine, l’étape présente pourtant un relief légèrement plus accidenté que celle de la veille. Elle emprunte les routes du Jura, déjà visitées une semaine plus tôt lors de l’étape finissant au Grand Colombier. Celle-ci ne présente pas la même difficulté et longe plusieurs lacs jurassiens.

Vingt-quatre heures avant le dernier gros affrontement prévu dans les Vosges, les favoris devraient se désintéresser de la victoire d’étape que les sprinters sortis sans trop de dégâts des Alpes, chercheront évidemment à épingler, si leurs équipiers parviennent à contenir le peloton groupé jusqu’au bout.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

"En ce jour de fête nationale belge, certains de vos compatriotes devraient avoir l'intention de faire honneur à leur pays en animant la course et en tentant d'aller disputer la victoire d'étape. Cette journée a tout pour, en théorie du moins, sourire à une belle échappée. Les sprinters auront probablement le regard déjà tourné vers les Champs Elysées alors que les prétendants au classement général seront focalisés sur la difficile journée du lendemain dans les Vosges. La chance devrait donc sourire aux audacieux."

Les étapes du Tour de France 2023 ©IPM Graphics

La fiche technique de la 19e étape

Départ fictif à 13 h 15.

Départ réel à 13 h 30 après un défilé de 7,7 km.

Arrivée prévue entre 17 h 10 et 17 h 30.

Les difficultés du jour:

> km 23,7 - Côte du Bois de Lionge (1,9 km à 5,7 %) - 4e catégorie.

> km 144,7 - Côte d’’Ivory (2,3 km à 5,9 %) - 3e catégorie.

Sprint intermédiaire : km 97,7 - Ney.

Sprint bonus : km 172,4 Côte de Pike.

Dernier kilomètre : plat. Dernière ligne droite de 7 000 mètres.

Passé au Tour : deuxième départ, après 2016, de Moirans-en-Montagne. Poligny est inédite sur le Tour.

L’itinéraire horaire de la 19e étape du Tour de France 2023

0 Moirans-en-Montagne 13h30

3 Meussia 13h34

7.7 Pont de la Pyle-Lac de Voulgans 13h40

14.4 Bellecin 13h49

17.9 Onoz 13h54

23.7 Côte du Bois de Lionge 4e 14h01

32.3 Arinthod 14h13

36 Valzin en Petite Montagne 14h18

41.2 La Vilette 14h25

48.2 Ecrille 14h34

52.2 La Tour-du-Meix 14h40

56.1 Largillay-Marsonnay 14h45

59.8 Pont-de-Poitte 14h50

64.6 Blye 14h56

70.1 Châtillon 15h03

75.3 Doucier 15h10

80.2 Fontenu 15h17

83.4 Saffloz 15h21

88.2 Mont-sur-Monnet 15h28

91.8 Loulle 15h32

97.7 Ney 15h40

107.8 Crotenay 15h54

112.8 Montrond 16h00

117 Valempoulières 16h06

124.2 Pont-d’Héry 16h16

127.3 Moutaine 16h20

129.7 Bracon 16h23

135.1 Suziau 16h30

139.1 Pretin 16h35

144.8 Côte d’Ivory 3e 16h43

150 Mesnay 16h50

158.6 Vadans 17h01

163.4 Aumont 17h08

165.8 Montholier 17h11

170.7 Tourmont 17h18

172.8 Poligny 17h20

Moyenne : 45 km/h