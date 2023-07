Carnet rose : Wout van Aert est père pour la seconde fois !

C’était un secret pour personne, Wout van Aert avait quitté le Tour de France précipitamment et pour des raisons personnelles. En effet, sa femme Sarah De Bie allait bientôt accoucher. Il a donc préféré quitter la Grande Boucle pour rester au chevet de sa femme. Et il a bien fait puisqu’elle a annoncé la bonne nouvelle et tout s’est bien passé pour le petit Jérôme.