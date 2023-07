Tour de France: l'éternel débat sur le dopage refait surface

Forcément, une telle domination pose question. Elle fait froncer les sourcils des plus suspicieux, fait grincer des dents ceux qui n'apprécient pas l'arrogance de la toute puissante Jumbo-Visma.

Vingegaard, dont il est vrai que les performances interpellent, n'est d'ailleurs pas le premier pour qui la présomption d'innocence s'est transformée en présomption de culpabilité. Depuis la sinistre époque Lance Armstrong, précédée par le scandale Festina et suivie par l'affaire Puerto et celle du steak avarié de Contador, pratiquement tous les coureurs ayant remporté le Tour de France (et par extension de grandes courses) ont été suspectés de dopage. La Sky de la grande époque avec Froome, Wiggins et Thomas ou plus récemment Tadej Pogacar, pour qui les deux derniers coups d'éclat ont servi à détourner l'attention, n'ont pas été épargnés lors de la dernière décennie.

Les "produits miracles" de la Jumbo

Il reste que le maillot jaune et Tadej Pogacar, malgré son "jour sans" ce mercredi, sont actuellement au-dessus de la mêlée sur le Tour de France. Dans un papier de La Voix du Nord, l'ancien coureur amateur Félix Pouilly estime que les deux coureurs "ont un truc, ils connaissent quelque chose, par forcément illégal, que les autres ne connaissent pas."

Parmi ces "trucs", il y a déjà l'usage des cétones, souvent décrié. L'équipe néerlandaise ne s'en cache pas et assume la consommation de flacons de cétones synthétiques. Il s'agit de compléments alimentaires qui viennent s'ajouter aux corps cétoniques secrétés naturellement par l'organisme pendant l'effort. L'absorption de cétones permet ainsi de retarder le besoin de sucre dans les muscles lors d'un effort à haute intensité.

Si l'usage de cétones synthétiques est "déconseillé" par l'Union cycliste internationale, il n'est pas sur la liste des produits interdits. Mais selon le responsable médical de l'UCI, Xavier Bigard, "ce n'est pas un produit miracle".

En début d'année, l'équipe Jumbo-Visma annonçait qu'en plus des cétones, elle faisait prendre à ses coureurs... du bicarbonate de soude sous la forme d'un gel. Son effet positif serait encore bonifié par les cétones mais personne ne croit au fait qu'un produit de grand-mère puisse devenir un produit miracle. Et si c'était le cas, l'équipe néerlandaise en vanterait-elle publiquement les effets ?

Une Vo2max exceptionnelle ?

Ces dernières semaines, une information selon laquelle Jonas Vingegaard posséderait la 2e meilleure VO2Max jamais calculée chez un sportif de haut niveau, tous sports confondus, refait surface.

La VO2Max, c'est le volume maximal d'oxygène que le corps humain peut consommer durant un effort physique. Celle de Jonas Vingegaard, calculée alors qu'il n'avait que 17 ans et n'était pas encore un sportif de haut niveau, serait de 97 ml/kg/min, comme le rappelaient plusieurs médias dont le Nieuwsblad. En comparaison, celle de Tadej Pogacar ne serait "que" de 89,4 ml/kg/min. "Les coureurs professionnels ont toujours une V02max supérieure à 80", a expliqué à nos confrères néerlandophones le professeur en physiologie de l'exercice à la VUB Romain Meeusen. "Et à partir de 85, on ne retrouve que des coureurs du top. Les valeur supérieures à 90 sont exceptionnelles, donc le test de Vingegaard à un si jeune âge est assez surprenant."

D'autant que, pour les personnes non-entraînées, la Vo2Max peut encore être légèrement améliorée par l'entraînement, "même si le plafond est fixé par le patrimoine génétique des individus" précise encore Romain Meeusen.

Des coureurs... et des vélos ultra-contrôlés

Reste que les suspicions, légitimes au vu du passé malheureux du cyclisme, sont nombreuses. Mais le cyclisme est sans aucun doute le sport le plus contrôlé. Rien que sur les deux derniers jours, Jonas Vingegaard a subi quatre contrôles sanguins ! Après chaque étape, le maillot jaune et le vainqueur du jour sont systématiquement contrôlés, ainsi que d'autres coureurs tirés au sort.

Et il n'y a évidemment pas qu'au Tour de France que la lutte antidopage bat son plein. Toutes les données biologiques des coureurs sont d'ailleurs consignées dans leur passeport biologique.

L'an dernier, Nairo Quintana avait été contrôlé positif au tramadol, un puissant antidouleur interdit par l'UCI, mais qui ne fait pas partie de la liste noire de l'Agence Mondiale Antidopage. Résultat, le Colombien avait perdu sa sixième place au classement général, ainsi que tous ses résultats sur la Grande Boucle... mais n'avait jamais été suspendu.

En plus des contrôles antidopages sanguins et urinaires, les vélos de tous les coureurs du Tour de France sont contrôlés chaque jour avant et après l'arrivée. La crainte d'une fraude mécanique est apparue au début des années 2010 après l'incroyable doublé du Suisse Fabian Cancellara sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Un reportage de France 2 avait démontré à l'époque qu'il était possible d'avoir un petit moteur dissimulé dans le cadre de son vélo. Si aucune preuve n'avait jamais pu être apportée contre Cancellara, cette crainte de dopage mécanique avait encore été renforcée quand un moteur avait été retrouvé dans le vélo de la coureuse belge Femke Van den Driessche lors des championnats du monde de cyclo-cross en 2016.

Mais aucune irrégularité sur les vélos n'a jamais été reconnue sur le Tour de France ou sur une course de renom.

Un nouvelle potion magique ?

Pour autant, les contrôles ne sont pas infaillibles et les performances de Jonas Vingegaard, celle de mardi en tête, jettent le doute sur un sport qui traîne son passé comme un boulet. "Je comprends que ce soit dur pour les gens d’avoir confiance dans le sport cycliste compte tenu du passé. Mais maintenant, pour tout le monde, c’est un sport pratiqué très différemment qu’il y a dix ans. Je ne prends rien, je le répète, et je ne prendrai jamais rien que je ne donnerais pas à ma fille", a encore clâmé Vingegaard la main sur le coeur lors de sa conférence de presse après la 17e étape à Courchevel.

Après l'EPO dans les années 90 et l'Aicar dans les années 2000, deux produits désormais détectables dans les contrôles, un nouveau produit dopant aurait-il fait son apparition dans le peloton ? Lors de l'affaire Aderlass en 2019, des hémoglobines semi-synthétiques humaines avaient été retrouvées dans les affaires du sulfureux Mark Schmidt, médecin qui collaborait notamment avec des skieurs et des cyclistes. Difficilement détectables, ces substances pourraient améliorer la circulation de l'oxygène dans le sang et donc octroyer un boost de performances.

Mais le dernier "produit miracle" en date pourrait être la Thyrax selon Le Parisien. Ce produit, qui ne fait pas partie de la liste des produits interdits, est prescrit pour compenser les problèmes de thyroïde. Pour les sportifs de haut niveau, l'avantage de ce médicament résiderait dans le fait qu'il permet de perdre du poids sans perdre en puissance. Si le produit n'est pas nouveau et circulerait dans le peloton depuis des décennies, il serait revenu à la mode ces dernières semaines. Certains coureurs ont révélé au site spécialisé Wielerflits qu'ils soupçonnaient que certains coureurs utilisent ce nouveau produit qui "fait voler" avant les grandes épreuves.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Jonas Vingegaard a indiqué qu'il n'avait "jamais entendu parler de cela", ne sachant pas de quoi il s'agissait et qu'il n'en avait "jamais pris".