L’avis de notre consultant Jean-Luc Vandenbroucke sur la 18e étape du Tour de France : “Ce qu’a fait Philipsen, c’était du Amstrong : inadmissible !”

guillement "Patrick Lefevere a sauvé son Tour de France"

On s’était posé de savoir comment Lotto Dstny et Soudal Quick-Step allaient aborder la fin du Tour, on a la réponse. Les deux formations belges ont fait un aveu d’échec mais ont changé de stratégie. Normalement, les équipes qui sont devant sur ce genre d’étapes promises aux sprinteurs sont des équipes invitées, comme Uno-X, qui sont là pour sauver le maillot et qui n’ont aucune chance. Lotto Dstny et Soudal Quick-Step ont évidemment apprécié d’avoir un peu de publicité mais il faut aussi souligner le travail d’Alaphilippe et De Clercq pour venir gêner les coureurs qui roulaient à l’avant du peloton. Ce sont de précieuses secondes de gagnées, grâce auxquelles Patrick Lefevere a sauvé son Tour de France.

On a également vu un geste de Philipsen que je n’ai pas apprécié du tout. Il a tenté d’empêcher la première attaque d’Eenkhoorn à 80 kilomètres de l’arrivée. C’était inadmissible de voir ça et il mérite, selon moi, une amende. Il n’a pas marqué des points aux yeux du grand public. C’était inadmissible de voir ça et ce geste va faire débat. Il ne doit plus jamais le faire car ce n’est pas très beau. Surtout quand on a déjà gagné quatre fois. Il faut aussi en laisser aux autres…