”J’étais encore ces derniers jours en stage d’altitude pour préparer ma suite de la saison, qui passera samedi par une reprise sur le Tour de Wallonie, mais je n’ai pas raté les étapes de ce Tour de France passionnant. La lutte entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard a vraiment été très belle. Cela faisait longtemps qu’on n’avait plus vu un aussi beau Tour de France, autant disputé, jusqu’à ce stade de la course. Il y a bien évidemment eu moins de suspense depuis le contre-la-montre de mardi, à Combloux, mais cela a été une magnifique édition et ce combat entre les deux meilleurs. Le Slovène est vraiment un coureur spectaculaire, qui a la plupart du temps le couteau entre les dents. Il donne toujours tout, à tenter des choses que peu oseraient faire. Mais ce n’est pas nouveau : le Tour de France avait déjà été très beau lors de la première de ses deux victoires au classement général sur le Tour. C’est aussi grâce à lui que les dernières éditions sont si belles. Sa lutte passionnante face à Vingegaard durant toutes ces étapes est vraiment une bonne chose pour le vélo. On a vu l’enthousiasme du public.”

La lutte entre Vingegaard et Pogacar a été palpitante. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

”Je n’aurais pas sanctionné la moto lors de l’incident de Joux-Plane”

”Concernant l’enthousiasme du public, on a vu à nouveau que les spectateurs étaient présents en nombre, notamment dans les cols, comme toujours sur les plus grandes courses. Avec toutes ces rangées de personnes sur la route, il y a eu l’incident au sommet du Col de Joux-Plane, quand Pogacar a été ralenti dans son attaque pour tenter de lâcher Vingegaard. Ce qui est arrivé est certes malheureux pour Pogacar et le sport, mais il ne fallait, pour moi, pas sanctionner la moto. J’ai plus l’impression qu’il s’agit d’une erreur de l’organisation. On pouvait savoir que cela allait être la bagarre si près du sommet… Des cordes auraient pu être placées dans les endroits clés pour inciter les gens à rester derrière… On a tous apprécié le spectacle, cette lutte palpitante, durant ces trois semaines du Tour de France. Et c’est aussi grâce aux retransmissions des médias !”

”Wout van Aert mériterait de gagner une étape”

”Outre la lutte entre Vingegaard et Pogacar, on a encore vu Jasper Philipsen s’imposer, remporter sa quatrième victoire d’étape sur ce Tour de France. Et ce n’est peut-être pas terminé. Il peut encore en gagner une, voire deux, car il reste deux chances pour les sprinters. Quand tu es dans cette phase durant laquelle tout te réussit et que tu as en plus les jambes, tu peux y croire. En plus, je pense que les autres sprinters sont un peu cuits en cette fin de Tour de France. Lors de sa dernière victoire, à Moulins, il a devancé un Dylan Groenewegen qui avait pourtant été emmené comme un dieu. Le Néerlandais a dû se rasseoir mais pas le Belge, qui a fait son sprint jusqu’à la ligne d’arrivée et s’impose facilement. Pour le battre, il faudrait qu’il soit gêné, enfermé… Pour ce qu’il a montré jusqu’ici, Wout van Aert mériterait de gagner une étape, car il a beaucoup de mérite. Même si je préférerais logiquement qu’un de mes coéquipiers de Lotto-Dstny s’impose !”

”Philipsen au Mondial, c’est logique !”

”Avec sa prestation sur ce Tour de France, avec quatre victoires d’étapes, pour l’instant, et le maillot vert, il est logique que Philipsen intègre l’équipe nationale pour le Championnat du monde avec un statut protégé. Car ce n’est pas qu’un sprinter : il a aussi fait deuxième de Paris-Roubaix cette année, a été très présent sur les classiques. Il a montré ses capacités sur les grosses courses d’un jour et le Mondial en est une. D’autant plus que le circuit de Glasgow est annoncé très technique. Or, un sprinter comme lui a de la technique…”