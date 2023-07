On est bien d’accord : que Jonas Vingegaard ait mis 1:38 à Tadej Pogacar en seulement 22,4 bornes est aussi énorme qu’inattendu. Mais plusieurs raisons peuvent expliquer cela.

Le Slovène l’a dit lui-même à sa descente du vélo. “Je n’étais pas dans mon meilleur jour. J’espère que c’était une journée comme celle de Marie Blanque (NDLR : il avait cédé 53 secondes au Danois).” Ne pas être dans son meilleur élément a pesé très lourd dans le verdict de ce chrono qui doit aussi se lire au travers du prisme de la troisième semaine. Quand un contre-la-montre a lieu à ce moment précis de la course, il peut donner lieu à des scénarios complètement improbables. En 2020, personne n’avait imaginé le coup de théâtre de La Super Planche des Belles Filles quand Pogacar avait totalement écrasé son compatriote Primoz Roglic, pourtant vrai spécialiste de l’exercice. La spécificité du tracé de ce mercredi doit aussi être prise en compte.

Si Pogacar est très explosif, Vingegaard n’a jamais caché affectionner les chronos en côte comme celui tracé en Haute-Savoie. L’an dernier, à la veille de l’arrivée sur les Champs-Élysées, il avait battu son adversaire au clm de Rocamadour. Certes, l’écart n’était que de 8 secondes sur une distance de 44 kilomètres mais le Nordique n’avait pas appuyé à fond sur les pédales jusqu’à la ligne d’arrivée, permettant à son équipier van Aert de remporter l’étape. Autre point important pour expliquer le débours concédé par le Slovène : le changement de vélo opéré au pied de la côte de Domancy. Même s’il estime que cela ne l’a pas desservi, Pogacar a perdu dans la manœuvre une quinzaine de secondes mais aussi du rythme quand Vingegaard, qui est resté sur la même monture, a abordé la montée à fond comme il l’a avoué.

Le mano a mano que se sont livré pour l’instant les deux hommes a quasiment fait oublier leur préparation aux antipodes l’une de l’autre. Celle du lauréat de l’an dernier a été parfaite, avec un Dauphiné remporté déjà avec 2'23'' d’avance sur Adam Yates, soit le plus gros écart depuis 36 ans, et cet aveu aux airs prophétiques au soir de sa victoire : “Je pense que je peux encore un peu progresser.” Là où son dauphin de l’an dernier après un printemps gargantuesque a dû soigner sa fracture du poignet occasionnée à Liège-Bastogne-Liège. Même s’il montait en puissance, il a reconnu lors de la journée de repos ne pas encore très bien savoir où se situent ses limites actuelles.

Et si la différence s’est faite d’abord entre deux individualités hors-norme, le collectif a aussi joué un rôle. Et Jumbo-Visma est à la pointe de tout. De toutes les équipes du peloton, la formation de Richard Plugge est peut-être celle qui est la plus à la pointe dans beaucoup de domaines, comme celui de la nutrition. Elle compte dans ses rangs un spécialiste de la performance, Mathieu Heijboer, qui passe son temps à chercher la moindre amélioration sur les chronos. Et les coureurs font des tests très poussés en soufflerie.

Pourquoi il faut se poser des questions

Dans un sport dont le palmarès compte sept Tours de France non attribués (suite aux aveux de Lance Amstrong) et de nombreuses affaires depuis Festina, la question du dopage n’est jamais très éloignée du dernier coup de frein de la journée. Surtout après une performance qui ridiculise la concurrence, comme celle de Vingegaard ce mardi à Combloux : 41 km/h de moyenne et un gain de 4,3 secondes par kilomètre à Pogacar, c’est stupéfiant. Ahurissant. Interpellant. Et ça met forcément mal à l’aise.

”J’ai eu l’impression que mon compteur était cassé tellement mes données étaient élevées”, a justifié le Danois en interview d’après-course, après avoir développé des wattages (on évoque 450 watts en moyenne dans les parties raides) qui rappellent forcément les années noires du vélo. Et que celui qu’on compare désormais à Bjarne Riis et Michael Rasmussen a lui-même du mal à expliquer.

”Je suis le meilleur des gens normaux”, a pour sa part déclaré, dans un sourire, Wout van Aert à propos de son équipier. Mais la boutade, qui peut être mal interprétée, ne fait pas rire tout le monde. Il ne faut pas être naïf : une bonne partie du peloton soupçonne Jumbo-Visma de tricher (le sous-entendu de Lilian Calmejane dans son tweet de mardi soir est à peine voilé). Mais personne ne sait les prouver.

Dans ce contexte, il faut aussi faire preuve de recul et de ne pas taper du sucre sur le dos de Vingegaard sans fondement. En tuant quasiment tout suspense dans la fin d’un Tour 2023 que beaucoup attendaient comme le plus serré de l’histoire, le maillot jaune a mis fin au divertissement de l’été de millions de personnes, qui vont désormais lui reprocher. En avançant l’argument toujours nébuleux du dopage.

En réalisant la performance la plus incroyable de sa carrière, le Danois s’est paradoxalement mis de nombreuses personnes à dos. Encore plus que depuis le début du Tour, où l’opinion publique préfère le côté rock star de Pogacar à celui, plus discret, du coureur de la Jumbo. Mais il ne faut pas oublier que le Slovène a aussi marché sur ce contre-la-montre (1 minute 13 d’avance sur van Aert !) et sur le Tour de France (plus de sept minutes d’avance sur Adam Yates et Carlos Rodriguez, 3e et 4e). Seul l’avenir nous dira si les performances de ces deux superbes coureurs étaient propres. Car dans l’état actuel des choses, les questions qu’on se pose sont sans réponse.