Voici l’étape-reine de cette 110e édition. La victoire finale peut se jouer sur ce parcours assez court (gare aux éliminations pour ceux qui seraient en souffrance d’emblée) rehaussé par quatre grosses escalades entrecoupées de trois longues descentes parfois très techniques. Au total, il y a plus de 5 100 mètres de dénivelé.

Le Tour 2023 n’avait jusqu’ici franchi qu’une seule fois la barre symbolique des 2 000 mètres (au Tourmalet, à 2 115 mètres d’altitude, le 6e jour), il le fera à nouveau en fin d’étape en découvrant le “Toit du Tour”, après y avoir flirté plus tôt au Cormet de Roselend (1,968 m). Les Saisies, le Cormet de Roselend et son décor grandiose ainsi que la côte de Longefoy vont animer la lutte pour le maillot à pois, pour construire et/ou faire vivre l’échappée, tout en ajoutant à la fatigue de tous ceux qui vont lutter dans la terrible montée finale. Elle est longue mais aussi très inégale.

C’est la deuxième fois, après 2020, que la Grande Boucle vient au col de la Loze, qui n’a été goudronné qu’il y a cinq ans. Directement, la montée qui surplombe les stations de Méribel et Courchevel s’est appropriée la réputation de “col le plus dur des Alpes”, jusqu’alors propriété du Galibier. Ce n’est pas exactement la même ascension qu’il y a trois ans, qui depuis Brides-les-Bains rejoignait directement Méribel par les Allues. Cette fois, la course effectue une boucle moins pentue qui allonge la montée (28 km contre 21,5) en l’édulcorant légèrement (6 % contre 7,8).

Ça monte “normalement” jusqu’à Méribel mais à la sortie de la station commence “l’enfer”. Les neuf derniers kilomètres (de loin les plus durs avec une moyenne de 8,8 %) sont communs au passage précédent. Avec des ruptures de pentes impressionnantes passant de 2 à 24 % !

Si en 2020 Miguel Angel Lopez avait gagné au sommet et Primoz Roglic pensait avoir définitivement consolidé son maillot jaune, cette fois, les coureurs redescendront directement vers Courchevel où après six kilomètres de plongée, un dernier effort leur sera demandé pour rejoindre l’altiport et la ligne d’arrivée au terme d’un kilomètre à 10,8 % dont un passage à 18 % ! Sur ces ultimes hectomètres, il y a encore moyen de prendre ou de perdre de nombreuses et précieuses secondes.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

”Cette 17e étape constituera sans nul doute l’une des étapes reines de cette Grande Boucle. Le Tour de France n’a encore escaladé le Col de la Loze qu’à une seule reprise dans son histoire, mais cette ascension est déjà devenue mythique du fait de son profil très singulier et exigeant. La pente est irrégulière et dépasse parfois les 20 % ! La bagarre entre les prétendants à la victoire finale va y faire rage mais au-delà de celle-ci la lutte pour le classement de la montagne pourrait bien constituer l’un des autres enjeux de cette journée. Les moins à l’aise en montagne devront, eux, serrer les dents pour rentrer dans les délais.”

La fiche technique de la 17e étape

Départ fictif à 12 h 20

Départ réel à 13 h 30 après un défilé de 3,5 km.

Arrivée prévue entre 17 h 05 et 17 h 45.

Les difficultés du jour

> Km 28,4 Col des Saisies (13,4 km à 5,1 %) – 1re catégorie.

> Km 66,7 Col du Cormet de Roselend (19,9 km à 6 %) – 1re catégorie.

> Km 105,7 Côte de Longefoy (6,6 km à 7,5 %) – 2e catégorie.

> Km 159,1 s Col de la Loze (28,1, km à 6 %) – Hors catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 119,7 - Beaufort.

Souvenir Henri Desgrangre : Km 159,1 Col de la Loze.

Dernier kilomètre : en montée (10,8 %). Dernière ligne droite de 370 mètres dont 50 à vue.

Passé au Tour : troisième départ d’une étape depuis Saint-Gervais qui aura accueilli trois jours plus tôt une quatrième arrivée. Courchevel reçoit le Tour pour la quatrième fois après 1997 (succès de Richard Virenque), 2000 (Marco Pantani) et 2005 (Alejandro Valverde).

L’itinéraire horaire de la 17e étape du Tour de France 2023 (km/lieu/horaire)

Haute-Savoie (74)

0 Saint-Gervais-Mont-Blanc 12h30

4.9 Megève 12h36

9.9 Praz-Sur-Arly 12h42

Savoie (73)

13.4 Flumet 12h48

18.1 Le Tovet 12h57

20 Les Favrays 13h02

22.5 Les Frasses 13h08

28.4 Col des Saisies 1e 13h24

32.1 Hauteluce 13h27

39.8 Villard-Sur-Doron 13h34

46 Beaufort Sprint 13h41

50.5 La Têtaz 13h52

52.8 Beaubois 13h58

58.7 Col du Méraillet 14h14

60.4 Belvédère du Lac de Rosenled 14h19

63.9 Plan de la Lai 14h29

66.7 Cormet de Roselend 1e 14h36

80.8 Bonneval-les-Bains 14h49

84.9 La Côte 14h53

90.8 La Plagne Tarentaise 15h00

98.4 Aime-le-Plagne 15h11

105.7 Côte de Longefoy 2e 15h21

110.4 Notre-Dame-du-Pré 15h27

115.2 Montmagny 15h32

119.7 Les Plaines 15h37

125.1 Moûtiers 15h44

130.1 Brides-les-Bains 15h50

131.8 Vignotan 15h54

132.8 La Perrière 15h57

134.8 Le Grand Carey 16h03

138.3 Saint-Bon-Tarentaise 16h13

140.5 Courchevel-le-Praz 16h20

142.6 La Tania 16h26

144.7 Les Allues 16h36

159.1 Col de la Loze HC 17h16

163.3 Les Verdons 17h20

165.7 Courchevel 17h22

Moyenne : 34 km/h