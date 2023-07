L’avis de notre consultant Johan Museeuw après la 17e étape du Tour de France : “À l’avenir, Pogacar va devoir choisir entre Tour et classiques…”

J’adore la manière de courir de Pogacar, son panache, son attrait pour les nouveaux défis et son éclectisme mais je crois que s’il veut réellement concurrencer Vingegaard dans les prochaines années sur le Tour, il lui faudra alors redéfinir ses priorités. Le leader de chez Jumb-Visma a construit son année entière autour de cet objectif là où Pogui défiait les van Aert ou van der Poel sur les pavés du Tour des Flandres avant de s’attaquer aux classiques ardennaises. C’est dommage de devoir parler comme cela, mais le professionnalisme de la formation néerlandaise et cette approche au millimètre ne lui laisse pas d’autre choix je crois. Même si Vingegaard a évidemment levé les bras sur d’autres courses cette année, on pourrait bien revenir à un cyclisme d’hyperspécialisaiton, dans la perspective du rendez-vous le plus prestigieux de la saison du moins.”