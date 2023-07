Maillot grand ouvert et regard livide, Tadej Pogacar a dû se contraindre à lâcher la roue du groupe maillot jaune dans Méribel, à l’approche des pentes les plus sévères du Col de la Loze. Une défaillance que le Slovène a payée cash puisque Jonas Vingegaard ne s’est logiquement pas fait prier pour enfoncer le clou et accroître son avantage sur son rival au classement général. Le Danois compte désormais un matelas de 7:35 et a définitivement gagne son second Tour de France ce mercredi. “Il faut juste qu’il reste sur son vélo jusqu’à Paris” souriait son équipier Tiesj Benoot.

Dans le clan UAE, c’était la soupe à la grimace. Sonné, Pogacar ne parvenait pas réellement à s’expliquer sa défaillance qu’il n’imputait pas à sa chute survenue en début d’étape. “Je ne sais pas trop ce qu’il s’est passé. Je suis mort ! Pendant toute l’étape j’ai essayé de manger pour me refaire une santé et avoir de meilleures jambes, mais c’est comme si tout était resté dans mon estomac. Quand je suis arrivé au pied de l’ascension au col de la Loze, j’étais vidé. Je ne sais pas si c’est à cause de la chute parce que ce n’est pas si douloureux que ça, mais j’ai coincé, ce n’était pas ma journée. Si je n’avais pas eu le soutien de mes coéquipiers, j’aurais peut-être même perdu ma place sur le podium. Marc Soler m’a beaucoup aidé à tenir Je me suis dit que je devais continuer à me battre. Je pense que c’est une des pires journées que j’ai connues sur un vélo. À mon avis le jour de l’étape du col du Granon, j’étais mieux qu’aujourd’hui. Maintenant, je vais essayer de récupérer tant que c’est possible pendant les deux prochaines étapes et nous allons de continuer de nous battre sur l’étape de samedi. Si je gagne l’étape ou quelqu’un d’autre de l’équipe, se serait super, et nous devons batailler pour préserver la 3e place d’Adam Yates sur le podium, ce serait une bonne manière de terminer le Tour. ”

La machine Jumbo-Visma

S’il est incontestablement le plus fort sur ce Tour de France, Jonas Vingegaard peut de surcroît compter sur l’équipe la plus solide. Avec Benoot et Kelderman dans le groupe de tête, la formation néerlandaise a réussi a positionné deux relais pour le maillot jaune dans le col de la Loze. À charge pour van Aert, Laporte, Kuss et Laporte d’emmener leur leader jusque-là. Un coup de force qui n’est pas sans rappeler, par certains de ses contours, celui réussit sur le Granon il y a un an.

Le grand chamboulement dans le Top 10

Si les quatre premières classes au classement général n’ont pas connu de bouleversement, l’étape reine de cette Grande Boucle a en revanche opéré un grand chamboulement dans le reste du top 10. Simon Yates a ainsi réalisé la plus belle opération du jour. Deuxième à Courchevel derrière Gall, le Britannique a gagné trois positions pour remonter à la 5e place. Hindley dégringole pour sa part de le 5e à la 7e place.

Gall : une victoire aux allures de confirmation

Révélation du dernier Tour de Suisse sur lequel il avait remporté la 4e étape avant de prendre la 8e place du classement général final, Felix Gall a démontré avec son succès sur l’étape reine de la grande course que cette éclosion soudaine ne devait rien au hasard. Champion du monde juniors à Richmond en 2016, l’Autrichien a mis un petit peu de temps à faire sa place au plus niveau mais est, pour reprendre ses mots, dans “la forme de sa vie” depuis un peu plus d’un mois. Celui qui a touché au ski, au tennis, au taekwondo ou au triathlon dans sa jeunesse a fait du “tout ou rien” sa devise. Mercredi, il a fait bingo.