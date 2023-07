C’est le seul chrono de ce Tour 2023 et encore, il s’agit d’un contre-la-montre en côte (dans sa plus grande partie en tout cas). Au lendemain de la deuxième journée de repos, ceux qui jouent la gagne de l’étape ou visent un bon classement général ont dû le préparer méticuleusement.

On peut le comparer au contre-la-montre de 2016 entre Sallanches et Mégève (17 km, gagné par Chris Froome) auquel les dix derniers kilomètres de cette année sont communs aux premiers de l’époque. Cette fois, une difficulté a été ajoutée, la côte de Passy. Aussi appelée côte de Soudans ou de la Cascade de cœur, elle est longue de 1,7 km à 8 % avec un passage à 13,7 % et est prolongée par un faux plat de trois bornes. C’est sur cette montée qui se dresse à la sortie de la ville de départ, qu’un certain Eddy Merckx avait construit sa victoire dans le championnat du monde des amateurs en 1964 à Sallanches. Après cette première côte, le parcours plonge en effet vers la ville qui a accueilli deux fois les mondiaux (en 1964, Jan Janssen avait triomphé chez les pros). C’est cette descente et la partie plate qui suit qui peuvent amener les équipes à faire le choix d’un vélo de chrono et/ou d’un changement au pied de la deuxième ascension.

En 1980, une autre difficulté, plus importante encore, figurait sur le tracé, la côte de Domancy. C’est elle qui sera le juge de paix de cet unique effort en solitaire du Tour. Une côte où Bernard Hinault avait assommé ses adversaires tour après tour comme un forgeron frappant l’enclume de son marteau. Après la montée (2,5 km à 9,4 % avec 11 % maximum), les coureurs obliqueront à gauche vers Combloux sur une route départementale qui ne cesse de grimper elle aussi pendant trois kilomètres et demi même si c’est moins pentu (4,4 %).

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

”Le seul contre-la-montre de ce Tour de France sera très particulier puisqu’il est dessiné au coeur d’un terrain montagneux et qu’il empruntera notamment la montée de la côte de Domancy sur laquelle Bernard Hinault avait fait la différence pour devenir champion du monde en 1980 à Sallanches. La fraîcheur en ce début de troisième semaine de Tour de France sera déterminante lors d’une journée que je pense déterminante dans la construction de la hiérarchie au classement général.”

La fiche technique de la 16e étape

Départ du premier coureur vers 13 h 05.

Arrivée prévue du dernier coureur vers 17 h 35.

La difficulté du jour :

> Km 18,9 s Côte de Domancy (2,5 km à 9,4 %) – 2e catégorie.

Dernier kilomètre : en côte (5,9 %), précédé de cinq kilomètres de montée. Dernière ligne droite de 120 mètres à vue.

Passé au Tour : Passy et Combloux sont deux villes étapes inédites sur le Tour. L’itinéraire horaire de la 15e étape du Tour de France 2023 (km/lieu/horaire)

L’itinéraire horaire de la 16e étape du Tour de France 2023 (km/lieu/horaire)

Haute-Savoie (74)