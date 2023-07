Tour de France 2023 : Pogacar ou Vingegaard pour le maillot jaune? Cavagna en tête (Suivez le direct commenté)

Au rayon des favoris de l’étape, les deux grands favoris et métronomes de ce Tour, à savoir Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard partent avec plusieurs échelons d’avance. Le final du parcours emmène les coureurs vers la Côte de Domancy (2,5 km à 9,4 %), et semble suffisamment dur pour permettre à l’un des deux coureurs de faire un écart.

Mais attention, au vu des quinze premières étapes, inutile de dire qu’il est impossible de déterminer un favori pour l’étape. Les 10 secondes d’avance du coureur danois de chez Jumbo prouvant que la différence de niveau est infime.