Tour de France 2023 :“La meilleure journée de ma vie sur un vélo”, savoure Vingegaard après sa victoire lors de la 16e étape

”Je n’ai pas d’explication, j’ai juste fait de mon mieux”, avance Vingegaard. “Je suis très content de ma performance. C’est la meilleure journée de ma vie sur un vélo. Je l’ai senti tout de suite. Dès que je suis parti, j’envoyais des watts très élevés, alors que je voulais en garder sous la pédale. J’ai même cru que mon compteur de puissance avait des ratés tellement j’allais vite. Le plan était de commencer fort dans la première bosse mais de ne pas y aller à fond pour ne pas exploser. De récupérer un peu dans la descente. Et ensuite de tout donner dans la dernière montée. Ça a marché à la perfection. Je suis très fier de mon chrono.”

Le maillot jaune n’était pas au courant des écarts pendant l’étape. “Ils ne m’ont rien dit dans la voiture. Je sentais bien que j’étais en train de faire un super chrono. Je voyais aussi les écarts sur les écrans, ça m’a donné encore plus confiance. À la fin, lorsque j’ai aperçu la voiture de Tadej (Pogacar) devant moi, je me suis dit que j’étais vraiment bien. Mais je suis surpris de l’écart à l’arrivée. On a préparé ce chrono depuis si longtemps et aujourd’hui tout ce travail a payé.”

S’il possède un matelas de 1:48 au général, le Danois n’estime pas avoir course gagnée. “Aujourd’hui je me suis surpris moi-même, je n’espérais pas faire aussi bien. Mais non, le Tour n’est pas fini”, estime Vingegaard. “Il reste encore beaucoup d’étapes très difficiles. On va parler ce soir de la stratégie pour les prochains jours. On aura un plan et on va continuer à se battre jusqu’à Paris”.