Mécontent sur la direction future de l’équipe, Remco Evenepoel pourrait quitter Soudal Quick-Step

Mais en coulisses, on s’agite ! Un départ de Remco Evenepoel à la fin de saison circule d’ailleurs de plus en plus. La semaine dernière une première rumeur sur la vente de Soudal Quick-Step s’est accentuée. Selon HLN, l’actionnaire majoritaire de l’équipe belge, Zdenek Bakala aurait vendu ses parts pour 15 millions à des investisseurs américains. Une rumeur balayée par Patrick Lefevere lui-même.

Reste que la rumeur d’une vente de l’équipe belge prend beaucoup d’ampleur ces derniers temps. Et il y a quelques jours, une autre rumeur encore plus folle a commencé à faire du bruit : Jim Ratcliffe, le grand patron d’Ineos Grenadiers voudrait racheter l’équipe belge pour pouvoir s’offrir Remco Evenepoel.

Le Brabançon, qui participera à la Vuelta après les championnats du monde, attend toujours des renforts en montagne en vue de son grand objectif de 2024 : remporter le Tour de France. Et face à l’absence de certitudes, le champion du monde commencerait à s’impatienter. “Sivakov a reçu un pont d’or d’UAE Team Emirates. Je ne paierai pas autant pour un lieutenant”, a expliqué Lefevere qui n’a pas voulu évoquer l’arrivée de Laurens De Plus, pourtant grand ami d’Evenepoel. En revanche, le patron de l'équipe belge serait en train de négocier avec Mikel Landa qui arrive en fin de contrat avec Bahrain Victorious.

Mais pour le moment, Soudal Quick-Step ne compte officiellement que neuf coureurs sous contrat pour la saison prochaine dont Julian Alaphilippe pour lequel un départ ne semble pas exclu. Certes, Pieter Serry, Louis Vervaeke et Ilan Van Wilder devraient resigner rapidement mais cela reste étonnamment peu à la mi-juillet. Et Remco Evenepoel ne verrait pas cela d’un bon œil.

Un conflit financier entre Evenepoel et Soudal Quick-Step ?

Mais ce lundi, le podcast anglophone RadioCycling en a remis une couche. D’après leurs informations recueillies auprès de plusieurs sources jugées fiables, Remco Evenepoel chercherait à quitter Soudal Quick-Step. “Le champion du monde est mécontent de la direction future prise par l’équipe et doute qu’elle puisse supporter ses ambitions comme remporter le Tour de France 2024”, écrivent-ils.

Plusieurs équipes auraient été contactées par le camp Evenepoel, toujours selon les informations de RadioCycling, en raison des craintes au sujet des finances de l’équipe belge. Si certaines sources évoquent des dettes pour l’équipe belge, Patrick Lefevere a affirmé à RadioCycling qu’il “ne devait 1 € à personne”. De plus, Evenepoel estime que son salaire n’est pas en adéquation avec son statut : le Belge gagne 4 millions € par an chez Soudal Quick-Step, bonus compris. En comparaison, Tadej Pogacar toucherait 7 millions € chez UAE.

Un départ difficile à réaliser

En revanche, Remco Evenepoel est toujours sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2026 chez Soudal Quick-Step et celui-ci ne comprend pas de clause de rupture anticipée. La seule solution pour le Belge de pouvoir quitter son équipe est de racheter les trois dernières années de contrat qui le lie à l’équipe de Patrick Lefevere.

Une opération chiffrée à plus de 10 millions € par le podcast RadioCycling qui estime qu’Ineos Grenadiers est le favori pour recruter le champion du monde. Mais les Britanniques pourraient avoir la concurrence d’Israel-Premier Tech. La richissime équipe de Sylvan Adams pourrait jouir des fonds nécessaires pour le recruter puisque le plantureux contrat de Chris Froome devrait prendre fin à la fin de l’année. De plus, l’entourage de Remco Evenepoel aurait des relations étroites avec le staff de la formation israélienne selon RadioCycling.

De son côté, Patrick Lefevere insiste sur le fait qu’il ne vendra pas son joyau, démentant également la possibilité d’un rachat de la licence de Soudal Quick-Step par Jim Ratcliffe, le patron d’Ineos.

La rumeur du rachat par Ineos

Pourtant cette dernière aurait pu prendre du crédit. L’équipe britannique cherche une nouvelle figure de proue sur les Grands Tours depuis la grave chute d’Egan Bernal et les départs de Chris Froome, Richard Carapaz ou encore Adam Yates en plus de ceux attendus de Daniel Martinez, Tao Geoghegan Hart ou encore Ben Tulett à la finde l’année. Avec tous ces départs à venir, Ineos débloquerait un énorme budget pour recruter une star du peloton.

Mais étant donné la situation contractuelle de Remco Evenepoel, il serait presque plus “simple” pour Jim Ratcliffe d’avoir le Brabançon dans son équipe en rachetant la formation de Patrick Lefevere entièrement. Le patron de l’équipe belge expliquait la semaine dernière qu’il avait un contrat jusque fin 2027 avec ses sponsors Soudal et Quick-Step, mais il se montrait évasif sur le fait qu’il serait encore le CEO de l’équipe belge à cette date.

Dans l’opération, Ineos Grenadiers pourrait également récupérer la marque de cycle Specialized, considérée comme l’une des meilleures au monde, et qui souhaite continuer d’équiper Remco Evenepoel. Mais aussi l’équipe féminine de Patrick Lefevere (AG Insurance – Soudal Quick-Step), dirigée par Servais Knaven (ancien directeur sportif chez… Sky) et sa femme Natasja. Selon Wielerflits, Ratcliffe souhaiterait également diriger une équipe dames et pourrait plus facilement entrer dans le peloton féminin en reprenant l’équipe belge, plutôt qu’en démarrant un nouveau projet de zéro.