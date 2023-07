Avec Evenepoel, van Aert et Philipsen : l’armada belge pour les Mondiaux est connue

Comme prévu de longue date, Wout van Aert et Remco Evenepoel (qui défendra son titre) seront les deux leaders de l’équipe belge. Après son excellent Tour de France, Jasper Philipsen sera également de la partie et pourra jouer sa carte au sprint en cas d’arrivée groupée.

Dans le reste de la sélection, on note la présence de deux équipiers de Wout van Aert (Benoot et Van Hooydonck) et d’un équipier de Remco Evenepoel (Lampaert).

Si Frederik Frison et Victor Campenaerts représentent Lotto Dstny, il n’y avait pas de place pour Arnaud De Lie qui pourrait être l’un des hommes forts de l’équipe belge lors du championnat d’Europe en septembre prochain.

La sélection pour la course en ligne :

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma)

Yves Lampaert (Soudal Quick-Step)

Jasper Stuyven (Lidl-Trek)

Victor Campenaerts (Lotto Dstny)

Frederik Frison (Lotto Dstny)

Belgian Cycling a également annoncé le nom des quatre réservistes : Tim Declercq (Soudal Quick-Step), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Florian Vermeersch (Lotto Dstny), Tim Wellens (UAE Team Emirates)

Contre-la-montre