Tour de France: Wout van Aert "pas découragé" après sa nouvealle deuxième place, Wout Poels avait "toujours rêvé" d'une victoire sur la Grande Boucle

"Je suis très heureux au final, il n'y avait rien de plus à faire", a avoué Van Aert à Sporza. "J'y croyais, mais dans la dernière montée, les jambes n'étaient plus là et il y avait quelqu'un de bien meilleur que moi".

"Je ne voulais pas abandonner et je ne l'ai pas fait. J'ai encore du mental et je ne suis pas découragé", a-t-il poursuivi. Van Aert est passé tout près d'une victoire d'étape à plusieurs reprises, mais il n'y est pas encore parvenu dans cette édition.

Il a enregistré sa 8e deuxième place d'étape en cinq Tours de France et la 2e dans cette 110e édition après celle dans la 2e étape à Saint-Sébastien derrière le Français Victor Lafay.

+ Tour de France : Poels, l’autre Wout, s’impose devant van Aert, match nul entre Pogacar et Vingegaard (VIDÉO)

Wout Poels avait "toujours rêvé" d'une victoire sur la Grande Boucle

Le Néerlandais Wout Poels (Bahrain-Victorious) a triomphé dimanche, dans la deuxième étape alpestre du Tour de France entre Les Gets et Saint-Gervais (Le Bettex). Poels s'est imposé avec 2:08 d'avance sur Wout van Aert (Jumbo-Visma) et trois minutes sur le Français Mathieu Burgaudeau (TotalÉnergies).

"J'en ai toujours rêvé" a confié le vainqueur du jour à l'arrivée. "J'ai maintenant gagné un monument (Liège-Bastogne-Liège en 2016, ndlr) et une étape du Tour. J'ai commencé à y croire dans le dernier kilomètre et j'ai continué à me battre".

Le Néerlandais de 35 ans a également eu une pensée émue pour Gino Mäder, qui a "contribué à cette victoire". Son coéquipier était décédé des suites d'une chute sur la cinquième étape du Tour de Suisse il y atout juste un mois.

Poels, qui dispute son dixième Tour de France, a souvent été cantonné au rôle d'équipier dans sa carrière : "J'ai apprécié mon passage chez Sky, mais je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de me battre pour une victoire d'étape. Je suis heureux d'avoir pu la décrocher aujourd'hui."