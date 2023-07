La deuxième semaine se termine avec une autre étape alpine qui présente un dénivelé positif de 4300 mètres même si ses difficultés n’ont pas l’aura des grands cols des Alpes. Les candidats au maillot à pois chercheront certainement à profiter des opportunités offertes (et encore, cinq n’ont pas été répertoriées), deux cols de première (la Forclaz de Montmin et la Croix Fry) et un de troisième (les Aravis, escaladé par son versant le plus court et doux), pour tenter de prendre un maximum de points avant la rude montée finale constituée de deux parties.

Malgré la pente précédant le passage à Saint-Gervais et celle qui prolonge jusqu’au Bettex, les écarts entre les favoris ne devraient pas être très importants, sauf défaillance. La perspective de la journée de repos de lundi peut toutefois en inciter certains à attaquer dès la côte des Amerands (seconde catégorie) où un passage à 17% à une dizaine de kilomètres de l’arrivée peut servir de tremplin aux audacieux capables de poursuivre leur effort sur une petite demi-heure. Elle sera d’ailleurs précédée de la descente, sinueuse et technique, de la côte de Domancy (retrouvée dans le chrono deux jours plus tard, mais en montée, qui peut déjà, surtout s’il pleut, donner des idées offensives.

C’est là, qu’en 2016, Romain Bardet avait attaqué (avec Mikäel Chérel) et poussé Chris Froome et son équipe à la faute sur le macadam détrempé. Vainqueur au Bettex, le Français avait fini second à Paris.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

”Cette deuxième semaine du Tour se terminera avec une nouvelle grosse journée au cours de laquelle peloton devra avaler un petit peu plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Je prédis une étape plus contrôlée que celle de la veille car les cadors de la Grande Boucle voudront probablement en découdre sur la montée finale du Bettex. La pente y est assez régulière et je crois qu’il y a là une volonté des organisateurs de tenter de désorganiser le tempo des grosses armadas. Le but est d’essayer d’isoler les leaders pour que le combat d’homme à homme puisse ensuite avoir lieu.”

La fiche technique de la 15e étape

Départ fictif à 13 h 05

Départ réel à 13 h 20 après un défilé de 11,6 km.

Arrivée prévue entre 18 h 00 et 18 h 40.

Les difficultés du jour:

> Km 82,8 Col de la Forclaz de Montmin (7,2 km à 7,3%) – première catégorie.

> Km 124,5 Col de la Croix Fry (11,3 km à 7%) – première catégorie.

> Km 133,3 Col des Aravis (4,4 km à 5,8%) – troisième catégorie.

> Km 170,6 Côte des Amerands (2,7 km à 10,9%) – seconde catégorie.

> Km 179 Saint-Gervaix – Le Bettex (7 km à 7,7%) – première catégorie.

Sprint intermédiaire: Km 72 - Bluffy.

Dernier kilomètre: en montée (9,6%) comme les six kilomètres précédents. Dernière ligne droite de 50 mètres.

Passé au Tour: terrain voué au VTT, la station des Gets n’a jamais accueilli le Tour pour un départ ou une arrivée, même si elle a été souvent traversée par la course. Quatrième visite du Tour à Saint-Gervais-les-Bains où deux départs et trois arrivées d’étape ont eu lieu, dont la dernière au plateau du Bettex, qui surplombe la station, et offre un panorama époustouflant sur le Mont Blanc.

L’itinéraire horaire de la 15e étape du Tour de France 2023 (km/lieu/horaire)

Haute-Savoie (74)

0 Les Gets les Portes du Soleil 13h20

2.6 Châtillon-sur-Cluses 13h24

7.5 Cluses 13h30

15.0 Marnaz 13h41

22.2 Ayse 13h51

25.5 Saint-Pierre-en-Faucigny 13h55

31.3 Amancy 14h04

40.2 Fillière 14h16

50.2 Aviernoz 14h30

54.4 Villaz 14h36

60.4 Annecy 14h44

69.1 Alex 14h56

72.0 Bluffy Sprint 15h00

74.5 Le Bosson 15h04

77.0 Talloires-Montmin 15h05

82.8 Col de la Forclaz de Montmin 1e 15h25

90.7 Faverges-Seythenex 15h34

97.7 Saint-Ferréol 15h46

104.8 Serraval 15h57

107.8 Col du Marais 16h02

111.7 Les Clefs 16h09

115.7 La Combe 16h18

117.5 Manigod 16h23

122.0 Sous le Rocher 16h35

124.5 Col de la Croix Fry 1e 16h42

128.8 La Clusaz 16h47

133.3 Col des Aravis 3e 16h55

Savoie (73)

137.7 La Giettaz 17h02

146.7 Le Curtillet 17h16

Haute-Savoie (74)

152.5 Megève 17h26

158.7 Combloux 17h36

165 Domancy 17h47

167.9 Vervex 17h51

170.6 Côte des Amerands 2e 17h56

175.1 Le Gollet 18h07

179 Saint-Gervais-Mont-Blanc le Bettex 1e 18h17

Moyenne: 36 km/h