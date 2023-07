La question du jour au Tour de France : les motos auront-elles une influence sur le classement final de ce Tour de France ?

OUI. Tadej Pogacar a beau s’être montré d’une extrême diplomatie l’arrivée à Morzine en soufflant que “c’était comme cela et que cela ne changerait pas le classement final à Paris”, la présence gênante de deux motos (une de la télévision et une autre de photographe) au moment de son attaque au sommet de Joux Plane risque bien de peser très lourd le jour de l’arrivée sur les Champs Elysées dans une semaine. Après avoir porté une première offensive plus tôt dans l’ultime ascension du jour, le Slovène était reparti à l’abordage pour aller cueillir les secondes de bonifications au passage au sommet. Et plutôt que de reprendre 3 secondes sur le maillot jaune, il se fit contrer par ce dernier dans la foulée de sa manœuvre avortée, ce qui renversa totalement la balance (3 secondes de grappillé pour le coureur de chez UAE).