La formation UAE fâchée, une suspension d’une petite journée et une bonification conservée : l’incident de Pogacar avec la moto va laisser des traces

On fait le point sur une situation qui n’aurait jamais dû arriver, même si elle rappelle un autre évènement : la chute de Froome (et de Richie Porte) dans le Mont Ventoux en 2016, lorsque le Britannique avait couru à pied sur les pentes du Mont Chauve.

Que s’est-il passé ?

Alors que le mano à mano avait été amorcé depuis trois kilomètres, Pogacar (UAE Emirates) et Vingegaard (Jumbo-Visma) arrivaient à 500 mètres du sommet du col hors catégorie, qui offrait une bonification de huit secondes à celui qui franchissait la ligne en premier, le Slovène a tenté d’anticiper le sprint pour décrocher son rival danois. Mais il a été gêné par deux motos (une de France Télévisions, une autre d’un photographe de L’Équipe) et a dû couper son effort.

Quelques centaines de mètres plus tard, c’est Vingegaard qui a surpris Pogacar et est passé au sommet. Le scénario aurait-il été différent sans les motos ? C’est fort probable. Les deux grands favoris du Tour se seraient fait la bagarre jusqu’au sommet puis, dans la descente, si un écart avait été créé. Et, jamais, Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) – finalement vainqueur à Morzine après la descente de Joux Plane – ne serait rentré sur le duo.

L’impact de l’incident avec la moto est donc triple : il a influé sur la bonification au sommet du col, sur le résultat de l’étape et sur le classement général.

Comment ont réagi les acteurs ?

À chaud, Pogacar a fait étalage de toute sa classe. “On va dire que j’ai tiré une cartouche à blanc”, a-t-il souri, en expliquant que cet incident était “dommage” mais qu’il n’avait “pas changé le résultat”.

Une analyse presque naïve de la situation, qui tranche avec celle de son directeur sportif, Matxin Fernandez. “La situation est inacceptable, a précisé le DS de d’UAE. Dans les contre-la-montre, la distance à respecter pour la voiture d’assistance doit désormais être de 25 mètres. Et ici, pour les motos, une distance de deux mètres est apparemment autorisée.”

Vingegaard, lui, ne voulait pas polémiquer. “Les motos étaient trop proches et on ne sait pas ce qu’il se serait passé sans elle”, s’est contenté de dire le Danois, heureux du dénouement.

Acteur de l’incident, un photographe du journal L’Équipe est sorti du silence dimanche matin. “Quand j’ai vu Pogacar démarrer, je l’ai dit à mon pilote, a-t-il expliqué dans le quotidien français. Mais il me dit qu’il ne peut tout simplement pas. Cela nous met dans une situation délicate car le choix à faire sur le moment est le suivant : casser l’effort du coureur ou se ranger dans le public et blesser des personnes.”

En choisissant la première option, les deux motos incriminées ont été suspendues par ASO lors de la 15e étape et ont écopé d’une amende d’environ 515 euros. Mais elles seront de retour sur la course dès mardi.

Les motos sont-elles les seules responsables de la situation ?

Non, elles ne sont pas les seules à devoir être incriminées. Les motos sont en partie responsables mais le public et l’organisation aussi.

Depuis le début du Tour de France, les spectateurs sont particulièrement indisciplinés. Les exemples de l’abandon de Steff Cras ou de la chute qui a mis un demi-peloton au sol, ce dimanche, sont explicites. L’usage des téléphones portables et les bras tendus qui en découlent sont d’énormes dangers pour les coureurs.

Quant à l’organisation, elle peut être blâmée sur le fait de ne pas avoir sécurisé plus le dernier kilomètre du col de Joux Plane, avec des barrières. Dans les 200 derniers mètres, seules des cordes étaient tirées par la police pour maintenir les fans à distance, mais ce dispositif n’était clairement pas suffisant pour le sommet d’un col qui offrait des bonifications si précieuses pour les leaders du classement général.

La bonification remportée de Vingegaard aurait-elle dû être annulée ?

Oui. À partir du moment où on estime que les motos ont faussé la course, ce qui semble être indéniablement le cas ici, le bonus au sommet de Joux Plane aurait purement et simplement dû être annulé. La jurisprudence Froome, qui avait été reclassé par le jury des commissaires en 2016, aurait dû être appliquée, par équité envers Pogacar, le coureur lésé dans l’aventure. Cela aurait permis d’éteindre rapidement et efficacement la polémique.