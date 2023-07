Adrien Petit, élu combatif de la 15e étape du Tour après avoir roulé blessé : “J’ai vécu un calvaire”

Lors de l'étape de samedi, Petit avait chuté en compagnie d’un grand nombre de coureurs en début d’étape. Blessé à la cuisse, au tibia et à la cheville, il s’était battu pour terminer la course et finir dans les délais. Il avait pointé sur la ligne d’arrivée à 38 minutes et 6 secondes du vainqueur Carlos Rodriguez, à la 158e et dernière position.

”J’ai réussi à passer la ligne donc ça va”, avait-il expliqué après la course. Demain sera différent. […] Les médecins de course voulaient que j’arrête quand ils ont vu mon tibia. J’ai dit 'Non, je repars'. Je verrai ce soir si je continue ou pas.”

Le Français a bien pris part à la course du jour entre Les Gets et Saint-Servais Mont-Blanc. Il est parvenu une nouvelle fois terminer dans les délais au terme d’une étape extrêmement compliquée.

Le combatif du jour est heureux d’avoir été mis à l’honneur : “C’est dommage de devoir tomber pour monter sur le podium mais ça fait plaisir, c’est une belle reconnaissance. J’ai vécu un calvaire aujourd’hui, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. La première chute me sauve la mise, sinon j’étais à la maison.”

On peut souligner la belle initiative de la part de l’organisation de récompenser ce type de coureur, loin des lumières des premières places, mais qui font aussi la beauté du Tour.