Deuxième volet du terrible triptyque concluant la deuxième semaine du Tour avec 4 200 mètres de dénivelé pour à peine un peu plus de 150 km.

Le peloton arrive dans les Alpes avec une première très grande étape de haute montagne durant laquelle pas moins de six cols seront escaladés dont cinq répertoriés au classement de la montagne dont, après 53 km, l’inédit (au Tour) col du Feu. Le sprint intermédiaire est situé au-dessus du sixième, qui est en fait le quatrième par ordre chronologique, le col de Jambaz (7,6 km à 3,5%).

Dès le départ de l’étape, la route monte et si l’on excepte, en fin d’étape, dix kilomètres dans la vallée du Giffre, menant au pied du col de Joux Plane, il n’y a rien de plat. Le parcours étant relativement court, la passe d’armes attendue entre les gros bras pourrait débuter dans l’avant-dernière difficulté, le Col de la Ramaz dont deux kilomètres à plus de 10 % jusqu’à la sortie du Tunnel de Sommand permettent de créer des écarts. Sur la fin, la difficile ascension de Joux Plane (où un sprint bonus sera jugé) est suivie par une tout aussi compliquée et très technique descente vers Morzine qui peut se révéler dangereuse s’il pleut.

C’est dans ces conditions dantesques qu’Ion Izaguirre s’était imposé en 2016, lors du dernier passage du Tour. Dix fois, le coureur passé en tête (qui ne fut aussi jamais le vainqueur du Tour) à Joux Plane a gagné l’étape treize kilomètres plus bas sauf le dernier, Jarlison Pantano qui glissa dans la descente. Aucun des quinze vainqueurs d’étape à Morzine n’a gagné le Tour cette année-là.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

”Avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif et cinq difficultés officiellement répertoriées, cette 14e étape constitue un gros morceau. Avec ses 11,6 km à 8,5 %, le col de Joux Plane constituera une redoutable dernière ascension. La route y est étroite, la pente exigeante et la chaleur y est souvent assommante. La descente qui ramène à Morzine est ensuite rapide et technique. Je vois bien une échappée se développer en début d’étape mais il faudra avoir de la ressource et être véritablement costaud pour aller au bout et réussir à jouer la victoire d’étape.”

Les étapes du Tour de France 2023 ©IPM Graphics

La fiche technique de la 14e étape

Départ fictif à 13 h 05

Départ réel à 13 h 20 après un défilé de 8,3 km. Arrivée prévue entre 17 h 15 et 17 h 50.

Les difficultés du jour :

> Km 18,7 Col de Saxel (4,2 km à 4,6 %) – troisième catégorie.

> Km 35,3 Col de Cou (7 km à 7,4 %) – première catégorie.

> Km 52,7 Col du Feu (5,8 km à 7,8 %) – première catégorie.

> Km 101,6 Col de la Ramaz (13,9 km à 7,1 %) – première catégorie.

> Km 139,8 Col de Joux Plane (11,6 km à 8,5 %) – Hors catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 65,5 - Col de Jambaz.

Sprint bonus : Km 139,8 Col de Joux Plane.

Dernier kilomètre : en légère montée (3 %). Dernière ligne droite de 50 mètres.

Passé au Tour : Deuxième départ, après un premier en 2004, d’Annemasse où il n’y a jamais eu d’arrivée. Morzine, la pittoresque station de Haute Savoie est un arrêt régulier du Tour ces quatre dernières décennies que ce soit dans sa version basse (21 passages dont dix-neuf départs et quinze arrivées à Morzine) ou haute (sept arrivées à Avoriaz). En 1977, Paul Wellens, oncle de Tim, a été le premier vainqueur et le seul Belge à Morzine..

L’itinéraire horaire de la 14e étape du Tour de France 2023 (km/lieu/horaire)

Haute-Savoie (74)

0 Annemasse 13h20

4.7 Fillinges 13h26

8.3 Mijouet 13h31

10.6 Saint-André-de-Boege 13h35

13.1 Boege 13h38

18.7 Col de Saxel 3e 13h47

23.6 Bons-en-Chablais 13h55

27.8 Fessy 14h02

30.4 Les Ruppes 14h09

35.3 Col de Cou 1e 14h22

39.5 Draillant 14h27

46.1 Orcier 14h34

49.9 Les Mouilles 14h43

52.7 Col du Feu 1e 14h51

55.5 Lullin 14h55

58.1 Vailly 14h59

62.4 Bellevaux 15h05

65.5 Col de Jambaz Sprint 15h09

68.2 Chaumety 15h13

70 Mégevette 15h15

73.7 Onnion 15h20

77.3 Pouilly 15h25

86.5 Mieussy 15h37

90.4 Messy 15h46

92.1 Chez Besson 15h50

94.4 Les Clos d’en Haut 15h57

97.3 Tunnel de Sommand 16h05

101.6 Col de la Ramaz 1e 16h16

109.8 Fry 16h24

117.5 Taninges 16h31

119.7 Plonnex 16h34

123.5 Verchaix 16h40

127.1 Samoens 16h45

133.1 Le Tour 17h01

134.9 La Combe Emeru 17h06

139.8 Col de Joux Plane HC 17h21

142.6 Les Gets 17h24

151.8 Morzine les Portes du Soleil 17h33

Moyenne : 36 km/h