La fiche technique de la 14e étape

Les difficultés du jour :

> Km 18,7 Col de Saxel (4,2 km à 4,6 %) – troisième catégorie.

> Km 35,3 Col de Cou (7 km à 7,4 %) – première catégorie.

> Km 52,7 Col du Feu (5,8 km à 7,8 %) – première catégorie.

> Km 101,6 Col de la Ramaz (13,9 km à 7,1 %) – première catégorie.

> Km 139,8 Col de Joux Plane (11,6 km à 8,5 %) – Hors catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 65,5 - Col de Jambaz.

Sprint bonus : Km 139,8 Col de Joux Plane.

Dernier kilomètre : en légère montée (3 %). Dernière ligne droite de 50 mètres.

Dès le départ de la course, une énorme chute prenait la moitié du peloton au passage, tel un tsunami. Le leader de l'équipe belge Intermarché-Circus-Wanty, le Sud-Africain Louis Meintjes, et Antonio Pedrero (Movistar) ont été contraints d'abandonner, tout comme Romain Bardet qui, quant à lui, a chuté seul après une trentaine de kms et Esteban Chaves, qui avait repris la course.