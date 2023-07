Entre les deux cadors, Vingegaard a repris une petite seconde à Pogacar et possède désormais 10 secondes d’avance au classement général.

Mais dans la dernière ascension de la journée, le col de Joux-Plane, la course a bien failli tourner au chaos. Avec le nombreux public présent sur le bord de la route, le passage était très étroit pour laisser passer les coureurs… et les motos. Celles-ci ont eu un rôle prépondérant sur la fin de course.

En effet lors de l’attaque de Tadej Pogacar à un peu plus de 500m de la ligne, le Slovène a été bloqué par les deux motos qui étaient positionnées devant le duo. Quelques centaines de mètres plus loin, elles ont failli infliger le même traitement à Jonas Vingegaard mais ont finalement pu prendre un peu plus de champ sur le sommet.

Enfin, quelques centaines de mètres plus loin, sur une légère remontée après le sommet, deux motos ont bloqué le retour de Carlos Rodriguez et Adam Yates. Les deux hommes ont bien failli se faire renverser par les motards. Heureusement, le duo a finalement pu rentrer, Rodriguez en profitant pour décrocher la plus belle victoire de sa carrière.