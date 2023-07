Les Ineos aiment le 14 juillet sur le Tour de France : “Les meilleures jambes de ma vie”

Les années où les Sky, et plus tard les Ineos, dictaient le tempo en tête du peloton dans les cols de France ont vécu. Cette fois, ils laissent l’initiative aux Jumbo-Visma et aux UAE Team Emirates des ogres Vingegaard et Pogacar. Dans l’ascension de l’interminable Grand Colombier (17,4 km à 7,1 % de moyenne), Thomas Pidcock et Carlos Rodriguez se sont accrochés de toutes leurs forces aux roues du Danois et du Slovène. Ils ont fini par lâcher prise dans le dernier kilomètre, quand Pogacar a piqué un sprint pour grignoter quelques secondes sur son grand rival. Au final, le Britannique a franchi la ligne à 13 secondes du leader d’UAE alors que l’Espagnol, lui, en a concédé 30. Mais il n’y avait rien de mal fait et la journée des Ineos avait, une fois de plus, été très bonne.