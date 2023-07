La 14e étape du Tour de France 2023 neutralisée dès le début à cause d'une chute massive : Louis Meintjes, le leader d'Intermarché, abandonne

Début de course inattendu, ce samedi, lors de la 14e étape du Tour de France. Quelques minutes seulement après que les coureurs se soient élancés d'Annemasse à l'occasion du départ fictif, une chute massive a eu lieu environ six kilomètres après le départ réel de l'étape. La direction a immédiatement annoncé la neutralisation de la course, tandis que plusieurs coureurs étaient au sol.