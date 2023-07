"Il y a peu de temps, le Premier ministre est arrivé au Sheba Medical Center", le plus grand hôpital d'Israël, situé près de Tel Aviv, a indiqué son bureau dans un communiqué.

"Il est en bonne forme et fait l'objet de contrôles médicaux", a ajouté le communiqué. Les porte-parole de M. Netanyahu et de l'hôpital Sheba n'ont pas fourni plus de détails.

Benjamin Netanyahu, qui a remporté avec ses alliés des partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite les élections de novembre 2022, est en difficulté sur le plan intérieur où il fait face à une opposition sans relâche au projet de réforme judiciaire défendu par son gouvernement.

Il est en outre accusé de corruption dans une série d'affaires.

Son procès s'est ouvert en mai 2020, une première en Israël pour un Premier ministre en exercice. M. Netanyahu réfute les accusations portées contre lui et s'estime victime d'une chasse aux sorcières.

En octobre, il a été hospitalisé pendant une nuit après s'être senti mal pendant le jeûne de Yom Kippour.