C’est aussi le deuxième succès de suite pour la formation Ineos qui a vu Tom Pidcock rétrograder au classement général

Rodriguez est, avec Juan Ayuso, d’un an et demi son cadet, l’un des grands espoirs du cyclisme ibérique qui se cherche depuis la disparition de l’incroyable génération des Oscar Freire, Joaquim Rodriguez (avec lequel il n’a aucun lien de parenté), Alejandro Valverde et Alberto Contador.

C’est d’ailleurs ce dernier qui était l’idole du petit Carlos lorsqu’il commença le cyclisme avant de rejoindre, en 2018 et 2019, la formation junior mise en place par El Pistolero. Comme Ayuso, ou Remco Evenepoel, Rodriguez a fait l’impasse sur la catégorie espoirs pour rejoindre Ineos en 2020. L’an dernier, après être devenu champion d’Espagne, il s’était classé 7e de la Vuelta gagnée pat Remco Evenepoel. Le voici désormais en lice pour monter sur le podium du Tour, à Paris.

”C’est incroyable”, a-t-il répété à Morzine. “Déjà, le simple fait d’être ici au Tour est incroyable. Gagner une étape sur le Tour, c’est supérieur, j’en ai rêvé toute ma vie. Je suis extrêmement heureux et reconnaissant à l’équipe de son aide et de sa confiance. J’espère en être digne dans les prochains jours.”

Pour le coureur andalou, le Tour est une franche réussite et Carlos Rodriguez ne se focalise surtout pas sur la troisième place du classement général.

”Demain (ce dimanche), j’espère passer une bonne journée”, dit Rodriguez. “Je me suis rapproché au classement, j’ai repris du temps mais j’espère que Jai (Hindley) va bien après sa chute. Je dois donner le meilleur de moi, si c’est le podium à Paris, tant mieux, sinon, ce ne sera pas grave. On verra jour après jour, les autres aussi sont forts. Je ne suis pas particulièrement obsédé par cette troisième place, elle ne me préoccupe pas tellement. Encore une fois, on verra, je veux profiter d’abord de ce succès.”

À 22 ans, l’Espagnol gagne une des étapes les plus dures de cette 110e édition du Tour et devant les deux grands favoris.

”J’espère que mes jambes seront à la hauteur à l’avenir”, sourit le coureur d’Ineos. “On ne gagne pas une étape du Tour tous les jours. La montée a été extrêmement rapide, mais une fois que je suis revenu sur eux, car je gardais dans un coin de ma tête, sans trop y croire, qu’ils allaient peut-être se neutraliser, et c’est ce qui s’est produit, j’ai voulu poursuivre le plus vite jusqu’à arrivée.”

"J’ai essayé dans la descente d’aller le plus vite possible, sans flirter avec la folie et chuter."

Carlos Rodriguez a mis à profit ses qualités techniques pour garder l’avantage dans la descente de Joux Plane menant dans les rues de Morzine.

”Je suis un bon descendeur”, a-t-il expliqué. “J’ai débuté par le BMX, ça m’a aidé, ça m’a permis de gagner aujourd’hui. J’ai essayé dans la descente d’aller le plus vite possible, sans flirter avec la folie et chuter, je voulais aller le plus vite possible pour reprendre du temps mais sans prendre de réels risques.”

Le vainqueur du jour a tenu également à partager sa joie au terme de ce qui est la plus belle victoire de sa courte carrière qui va sans doute lui en offrir beaucoup d’autres, lui qui incarne le renouveau futur du cyclisme dans son pays.

”Je dédie ce succès à mes équipiers pour leur énorme aide”, a dit l’Andalou. “Mais, si je dois choisir, c’est d’abord à mes parents, à ma famille, que je le fais pour tout le soutien qu’ils m’ont apporté. Ils ont donné le meilleur depuis mes débuts, sans eux, je ne serais pas là. Je tiens aussi à dire que le cyclisme espagnol est à un bon niveau. On ne peut pas toujours être les meilleurs, mais on essaie d’être au mieux.”