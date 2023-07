Charlotte Kool a tenu tête à sa compatriote Lucinda Brand (Lidl-Trek) et à la Danoise Emma Norsgaard (Movistar). Elle a encore renforcé sa position de leader avec cette 4e victoire consécutive dans la course par étapes belgo-néerlandaise, et domine le classement général devant ses dauphines de l'étape.

La Danoise Ellen Klinge et la Néerlandaise Sofie van Rooijen ont formé l'échappée matinale. Le peloton, en poursuite, s'est progressivement dégarni après avoir passé la frontière et Klinge et Van Rooijen ont entamé les trois tours du circuit local de 14,1 kilomètres à Knokke-Heist avec une minute d'avance, mais elles ont été inévitablement avalées par le peloton.

Alors que le travail des équipes des favorites provoquait des cassures, plusieurs coureuses du classement se sont laissés surprendre et ont dû travailler dur. Un groupe de 55 coureuses s'est lancé dans un sprint pour la victoire d'étape, où Kool s'est une nouvelle fois illustrée.

Un contre-la-montre individuel de 17,1 kilomètres suivra en fin d'après-midi, dans les rues de Knokke.