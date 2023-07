"Je suis épuisé. C'était une course courte mais intense", a indiqué Van Gils au micro de Sporza après l'arrivée de la 13e étape. "Je ne pouvais plus suivre le même rythme que Kwiatkowski lorsqu'il a accéléré. Il était plus fort."

Van Gils s'est extirpé de justesse du combat des ténors entre le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) à l'arrivée. "J'ai eu peur. J'ai continué à pousser et j'ai réussi à rester juste devant eux. J'ai prouvé hier et aujourd'hui que je faisais un bon premier Tour. C'est positif."

Et de conclure, au micro de la RTBF cette fois: "Le public était euphorique. Ca vous donne des forces et de la volonté supplémentaires. Je n'avais jamais vu ça, vu que c'est mon premier Tour. Ca m'a conforté dans le fait que le Tour de France est une course vraiment particulière."