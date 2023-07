Retour en altitude avec une étape courte (deux seulement, les deux dernières, le sont plus que celle-ci) pour un 14 juillet qui s’annonce pétaradant.

Après les Pyrénées et le Massif central, le peloton arrive dans le Jura, troisième des cinq grands massifs montagneux français. Cinq jours après l’arrivée au Puy de Dôme, les coureurs du classement général ne pourront pas se cacher avec la troisième des quatre arrivées au sommet.

Le Grand Colombier est traître. S’il annonce 7,1 % de pente moyenne, c’est qu’il est irrégulier car la “Pyramide du Bugey” présente des passages à 10-12 % qui alternent avec d’autres moins pentus. C’est là qu’Egan Bernal, alors vainqueur sortant, avait connu une défaillance annonciatrice de son futur abandon en 2020 tandis que Tadej Pogacar remportait un deuxième succès d’étape à quelques jours de son coup de force sur la Planche des Belles Filles.

Mais s’il y a deux ans, la dernière ascension avait été précédée de deux autres de première catégorie, cette fois, seule une longue montée d’une quinzaine de kilomètres à 3 %, non répertoriée et entrecoupée du sprint intermédiaire, servira de mise en jambes.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

”Avec un peu moins de 140 kilomètres et la difficile ascension finale du Grand Colombier, cette 13e étape risque bien de s’assimiler à une course de côte. Ce schéma de journée s’apparente à celles qui se concluent au sommet du Mont Ventoux. La montée finale est abrupte avec des pentes à plus de 10 % par endroits, ce qui constitue un terrain de jeu idéal pour les cadors de la Grande Boucle. On pourrait ainsi très bien imaginer le maillot jaune s’imposer en haut d’un Grand Colombier qui ne jouit pas encore du même prestige que les plus célèbres ascensions de l’Hexagone. Mais si on assiste à une belle empoignade en ce jour de fête nationale française, les choses pourraient changer !”

La fiche technique de la 13e étape

Départ fictif à 13 h 45

Départ réel à 13 h 55 après un défilé de 4,3 km.

Arrivée prévue entre 17 h 10 et 17 h 35.

La difficulté du jour :

> Km 137,8 s Col du Grand Colombier (17,4 km à 7,1 %) – Hors catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 50,5 - Hauteville-Lompnes.

Dernier kilomètre : en côte (6,3 %) après dix-sept kilomètres de montée. Dernière ligne droite de 1400 mètres dont 400 à vue.

Passé au Tour : Châtillon-sur-Chalaronne, petite cité médiévale de l’Ain, est inédite sur le Tour mais pas sur d’autres courses (Paris-Nice, Dauphiné, Tour de l’Ain, Tour de l’Avenir…). Deuxième arrivée d’étape au sommet du Grand Colombier que les coureurs de la course au maillot jaune ont franchi à trois autres reprises depuis 2012.

L’itinéraire horaire de la 13e étape du Tour de France 2023 (km/lieu/horaire)

0 Châtillon-sur-Chalaronne 13h55

2.5 Sandrans 13h59

7.4 Bouligneux 14h06

10.5 Filioly-Révérend 14h11

13 Parc des Oiseaux 14h14

19.7 Birieux 14h24

25.2 Le Montellier 14h33

38.1 Chalamont 14h52

41.1 Les Brosses 14h57

46.8 Châtillon-la-Palud 15h05

48.9 Saint-Maurice-de-Rémens 15h08

53.7 Ambérieux-en-Bugey 15h15

65.6 Saint-Rambert-en-Bugey 15h33

72.6 Argis 15h44

77.4 Tenay 15h46

87.3 Hauteville-Lompnes Sprint 16h06

90.2 Plateau d’Hauteville 16h10

91.2 Cormaranche-en-Bugey 16h12

96.2 Col de la Lèbe 16h19

97.2 Valormey-sur-Séran 16h21

111 Artemare 16h41

112.9 Ameyzieu 16h44

115.1 Taissieu 16h48

119.5 Culoz 16h54

132.9 La Sapette 17h14

137.8 Grand Colombier HC 17h32

Moyenne : 40 km/h