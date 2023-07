L’avis de notre consultant Johan Museeuw après la 13e étape du Tour de France : “Van Gils a le profil idéal pour épauler Evenepoel”

Bravo à Maxim Van Gils pour sa superbe deuxième place. C’est un coureur pour le futur, dans les grands tours, surtout en montagne. Il s’était déjà distingué sur les classiques ardennaises mais se classer deuxième d’une étape de montagne sur le Tour de France, ça veut dire quelque chose. Pour moi, c’est un profil idéal pour épauler Remco Evenepoel. Si j’étais Patrick Lefevere, qui recherche ce genre de coureur, je ferais tout pour l’engager. Il faut aussi souligner l’excellent travail de Lotto Dstny. Malgré sa rétrogradation, l’équipe belge fait une très belle saison, avec beaucoup de jeunes coureurs.

guillement "Il était difficile d'attaquer plus tôt dans ce col pour Pogacar"

Pogacar a encore grappillé huit secondes sur Vingegaard, au terme d’un col difficile qui n’était pas vraiment propice à attaquer plus tôt. Il y a beaucoup de replats dans le Grand Colombier et ça a roulé vite toute la journée. En attaquant dans le dernier kilomètre, il a pris la bonne décision. Il a une nouvelle fois montré qu’il était difficile pour Vingegaard de le suivre quand le Slovène attaque. Même si le Pogacar est toujours deuxième du classement général, la confiance est de son côté. Et son équipe a été supérieure, ce vendredi. Tout le bloc UAE a travaillé pour son leader. Ils ont pris la course en main et cela a permis de reprendre quelques secondes supplémentaires sur le maillot jaune. Je dis bien joué.