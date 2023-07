Un Tour dans l’histoire > Cela s’est passé le 13 juillet… 1967: le décès de Tom Simpson

Si le Tour de France est un beau roman, les histoires qui en construisent la légende ont parfois des racines tragiques. Ce qui est arrivé à Tom Simpson, entre Marseille et Carpentras, le 13 juillet 1967, fait partie de cette catégorie. Le cycliste, longtemps considéré comme le plus grand coureur britannique de l’histoire, voulait obtenir un dernier beau contrat, alors que celui qui le liait à Peugeot tirait à sa fin. Il avait donc décidé de marquer les esprits et de réaliser une Grande Boucle de folie. Il abuse alors d’amphétamines, comme l’autopsie le révélera.