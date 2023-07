Tour de France : cinq Belges dans le top 15 d’une étape spectaculaire

Un peu malade la semaine dernière, Benoot a retrouvé la forme. “Il y a eu un nombre incroyable d’attaques, dit le coureur de la Jumbo-Visma. Dans les 100 premiers kilomètres, c’était de la folie.” Le Gantois s’est retrouvé dans le bon coup et a pu montrer qu’il avait de très bonnes jambes. “Dans le final, j’étais calé entre deux duos, celui de Movistar et celui de Cofidis. Je me sentais très bien et j’étais peut-être le plus fort mais Izagirre et Cofidis ont très bien joué le coup. J’accepte d’autant plus ma 4e place que je pense qu’il m’aurait été difficile de partir seul devant.”

guillement "J'ai dû faire un vrai contre-la-montre."

Victor Campenaerts a, lui aussi, tenté sa chance. Sans succès. “C’était très difficile pour moi de m’échapper parce qu’il y avait des bons grimpeurs dans le groupe, explique l’Anversois de Lotto Dstny. Je voulais imprimer un gros tempo dans la dernière difficulté du jour afin de basculer avec un petit groupe mais ça n’a pas fonctionné et je me suis retrouvé isolé. Du coup, j’ai dû faire un vrai contre-la-montre pour rester devant le peloton. Ce tour est vraiment infernal et le niveau général, très élevé.”

guillement "Une place dans le top 10, c’est bien mais je n’étais pas venu pour ça."

Dylan Teuns ne dira pas le contraire. Après un début de saison compliqué en raison d’un événement dans sa vie privée, l’ancien vainqueur de la Flèche Wallonne revient bien dans le coup. Et il avait cerclé de rouge cette étape. “Ce n’est pas cette histoire-là que je voulais écrire, assure le coureur d’Israël-Premier Tech. Une place dans le top 10, c’est bien mais je n’étais pas venu pour ça. Quand j’ai compris que le bon coup était parti, j’ai vraiment cru en mes chances. Mais deux facteurs m’ont compliqué la tâche : la chaleur extrême n’était pas idéale et avec trois duos parmi onze coureurs, un petit jeu tactique s’est vite mis en place.” Et dans la dernière ascension, Teuns a dû se résoudre à laisser filer les meilleurs. “J’avais encore de bonnes jambes mais pas les super jambes que j’avais espérées. ”

Quelque chose nous dit que Teuns et Campenaerts tenteront encore leur chance quand ils verront l’ouverture.