La 12e étape présente un profil et un parcours alléchants qui devraient nous offrir du spectacle. Oh, il ne s’agit pas d’une étape de montagne, mais les routes des Monts du Beaujolais présentent toutes les caractéristiques nécessaires à ce qu’il y ait de la course. Au moins pour la victoire d’étape si les prétendants à la victoire finale préfèrent se réserver à la veille d’une nouvelle grande journée en haute montagne. Les éventuels échappés auront l’avantage, sur des routes sinueuses et étroites qui vont compliquer la tâche du peloton sur un parcours qui devrait inspirer des costauds.

Le passage sur le (assez pentu) col de la Croix Rosier, sur le sommet duquel un sprint bonus sera jugé, peut inviter certains à une course de mouvements, laquelle peut même se prolonger jusqu’au terme de l’étape.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

”Cette douzième étape propose un tracé relativement casse-pattes qui devrait permettre de faire la course et aux coureurs costauds de s’exprimer. Il est assez difficile de prédire le scénario d’une telle journée mais on pourrait se rapprocher du même schéma que celui de mise lors de l’étape de Limoges car la nature du terrain a plusieurs similitudes. Je prédis une arrivée à une bonne cinquantaine de coureurs pour la victoire car les équipes des sprinters et des puncheurs savent que les occasions se feront plus rares dans les jours qui vont suivre.”

Les étapes du Tour de France 2023 ©IPM Graphics

La fiche technique de la 12e étape

Départ fictif à 13 h 05

Départ réel à 13 h 15 après un défilé de 10,4 km.

Arrivée prévue entre 17 h 10 et 17 h 35.

Les difficultés du jour :

> Km 20,5 s Côte de Thizy-les-Bourgs (4,3 km à 5,6 %) – 3e catégorie.

> Km 37,5 s Col des Écorbans (2,1 km à 6,9 %) – 3e catégorie.

> Km 109,9 s Col de la Casse Froide (5,2 km à 6,1 %) – 3e catégorie.

> Km 125 s Col de la Croix Montmain (5,5 km à 6,1 %) – 2e catégorie.

> Km 140,4 s Col de la Croix Rosier (5,3 km à 7,6 %) – 2e catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 93,3 - Régnié-Durette.

Sprint bonus : Km 140,4 Col de la Croix Rosier.

Dernier kilomètre : plat. Dernière ligne droite de 400 mètres.

Passé au Tour : deuxième départ depuis Roanne seulement après celui en 2008. Belleville-en-Beaujolais est inédite sur la carte du Tour mais a reçu six fois une étape de Paris-Nice entre 2000 et 2014 avec, à la clé, deux succès belges grâce à Tom Boonen et Geert Steegmans.

L’itinéraire horaire de la 12e étape du Tour de France 2023 (km/lieu/horaire)

0 Roanne 13h20

9.9 Montagny 13h35

13.2 Combre 13h40

Rhône (69)

15.1 Thizy-les-Bourgs 13h43

19.2 La Barrière 13h49

20.5 Côte de Thizy-les-Bourgs 3e 13h51

23.8 La Croix Saint-Jean 13h56

27.5 La Lièvre 14h01

29.7 Pont de la Côte 14h04

37.9 Col des Ecorbans 3e 14h17

40.2 Poule-les-Echarmeaux 14h20

47.6 Chénelette 14h31

50.5 Les Ardillats 14h36

62 Deux-Grosnes 14h53

65.8 Les Saignes 14h59

74.6 Le Fief 15h12

78.7 Les Pinchons 15h18

82.6 Fleurie 15h24

84.4 Champagne 15h27

87.1 Villié-Morgon 15h31

90.6 Les Chastys 15h36

93.3 Régnié-Durette Sprint 15h40

95.9 La Savoye 15h44

101.6 Les Dépots 15h52

105.3 Ormays 15h58

109.9 Col de la Casse Froide 3e 16h05

113.3 Le Plat des Granges 16h10

118.7 Lamure-sur-Azergues 16h18

125 Col de la Croix Montmain 2e 16h27

39.9 128.9 Vaulx-en-Beujolais 16h33

34.8 134 Le Perréon 16h41

140.4 Col de la Croix Rosier 2e 16h51

144.5 Les Rajons 16h57

149.2 Le Champ 17h04

153.2 Cercié 17h10

158.2 Saint-Lager 17h17

168.8 Belleville-en-Beaujolais 17h30

Moyenne : 40 km/h