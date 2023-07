Fini le combo cuissard-maillot, le peloton du Tour de France a adopté la combinaison aéro : “C’est comme un deuxième peau”

Depuis quand les combinaisons sont-elles utilisées ?

Ce n’est pas une nouveauté, en soi. Cela fait désormais une dizaine d’années que les combinaisons sont arrivées dans le peloton, au compte-goutte. “Au début, les combinaisons étaient uniquement utilisées par les sprinteurs, pour qu’ils soient plus rapides dans les sprints, explique l’ancien cycliste Olivier Kaisen, représentant Wallonie et Luxembourg pour Vermarc, la marque belge de vêtements de cyclisme. Le reste du peloton n’utilisait les combinaisons que lors des chronos car le lycra était assez épais et ne permettait pas une respiration idéale de la peau. Pour les longues courses, cela pouvait poser souci. Mais au fil du temps, la technologie s’est développée et désormais, le confort est aussi beau que celui ressenti avec un maillot et un cuissard. Chez Vermarc, on a même deux types de combinaisons : une classique et une pour les courses d’été, où il fait fort chaud, avec un tissu alvéolé.”

Au fil des années, tout le peloton a donc adopté la combinaison. Sur le Tour de France 2023, il n’y a pas une équipe qui ne l’utilise pas. Seule exception et pas des moindres pour un maillot distinctif (dont le fabricant est différent de l’équipementier de l’équipe du porteur) : Jonas Vingegaard avec son maillot jaune, sur les étapes de plaine. Le Danois a choisi de conserver son cuissard habituel.

Pogacar a une combinaison, mais pas Vingegaard. ©NVE

Quels sont les avantages de la combinaison ?

Ils se résument en deux mots : confort et aérodynamisme. “Sans bretelles, c’est plus confortable, reprend Kaisen. En fait, c’est comme une deuxième peau. L’objectif, avec la combinaison, est d’avoir le moins de résistance à l’air possible pour gagner en aérodynamisme. Un peu comme pour les chaussettes aéro, la combinaison est très collante.”

Testées en soufflerie, les combinaisons font partie des fameux gains marginaux, qui permettent d’économiser de précieux watts à haute vitesse. “C’est pratiquement aussi rapide qu’une combinaison de chrono, qui a quelques aspects supplémentaires, comme les tirettes aéro. Et c’est plus confortable.”

Et pour l’enfiler, ce n’est pas compliqué. “On enfile d’abord le cuissard puis la partie supérieure. La combinaison est ouverte à l’avant, au niveau de la taille, ce qui facilite sa mise en place.”

Les coureurs utilisent-ils les combinaisons à l’entraînement ?

Majoritairement, non. Kaisen : “75 % des coureurs utilisent encore le maillot et le cuissard à l’entraînement. Le principal avantage du maillot à l’ancienne, c’est le fait que les poches sont moins collantes. Cela permet donc d’y insérer un téléphone, des gels et des barres énergétiques pour une longue sortie.”

Tom Paquot fait partie de ces 75 %. “Le cuissard et le maillot restent plus pratiques à l’entraînement. Il y a aussi un aspect mental : quand j’enfile ma combinaison, je me mets en mode course.”

guillement "Il y a aussi un aspect mental : quand j'enfile ma combinaison, je suis en mode course"

Est-ce compliqué d’uriner avec une combinaison ?

On le sait : les coureurs du peloton sont parfois amenés à s’arrêter pour uriner, en course. Soit en s’arrêtant (en début d’étape), soit en faisant ses besoins naturels directement sur le vélo, pour les plus équilibristes. “Pour celui qui urine sur son vélo, ce n’est pas plus compliqué qu’avant, précise Kaisen. Et pour celui qui s’arrête, c’est plus simple car il n’y a pas de bretelles qui viennent serrer le pubis.”

Tom Paquot confirme. “C’est plus facile qu’avant, pour faire pipi. Surtout avec les combinaisons confort. Avec les combinaisons vraiment aéro, là, il faut s’arrêter. Mais je privilégie souvent la première pour perdre moins de temps lors des pauses naturelles.”

Combien coûte une combinaison ?

Comme tous les sports, le cyclisme crée des effets de mode. Certains cyclotouristes se procurent donc des combinaisons aéro, pour imiter leurs idoles. “Chez Vermarc, le prix grand public est de 200 euros. Ce n’est pas plus cher qu’un maillot et un cuissard de qualité professionnelle, termine Olivier Kaisen, par ailleurs directeur sportif pour l’équipe Bingoal Pauwels Sauces WB. Mais pour les clubs, dont les commandes sont plus conséquentes, c’est moins cher. Et je dois bien admettre que chez les particuliers, on ne veut pas énormément de combinaisons. On en revient à l’aspect collant des poches, qui est moins adapté à un usage grand public.”