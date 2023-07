Le peloton face à une chaleur extrême : “J’ai bu douze bidons d’eau”

guillement "J’avais la tête qui tournait et je voyais trouble."

”La chaleur a peut-être été notre principal adversaire, a confié Yves Lampaert à Sporza. Je n’avais jamais vu ça. À la fin, j’avais la tête qui tournait et je voyais trouble. Je suis certain d’avoir bu dix bidons et je pense que ce n’était même pas suffisant. Cela a été un combat permanent contre la chaleur.”

Une fois la ligne d’arrivée franchie avec soulagement, celui qui fut maillot jaune du Tour l’an dernier redoutait d’avoir “mal à l’estomac et aux intestins”. “Je n’ai rien avalé de solide. J’ai juste bu de l’eau et ingurgité des gels. J’ai souffert comme jamais.”

Son équipier Tim Declercq a, lui aussi, dû se battre toute la journée contre les conditions climatiques. “Yves et moi avons pu rester au sein du peloton, dit-il à la chaîne flamande. Mais cela veut dire que nous n’avions pas de voiture à proximité de nous. Du coup, on devait un peu se débrouiller. Heureusement, il y avait des gens sur le bord de la route qui nous donnait de l’eau et des glaçons. Si tu ne bois pas dans de telles conditions, tu cuis littéralement. C’est pour ça que j’ai bu sans arrêt. Je crois que j’ai vidé au total douze bidons.”

Mathieu van der Poel aphone

Jasper Philipsen espère qu’il n’y aura plus de telle journée sur ce Tour. “Cela partait dans tous les sens. Et cette chaleur… Avec le tempo élevé, ce n’était pas évident d’aller chercher des bidons à la voiture. Heureusement, j’ai pu compter sur mes équipiers.”

L’un d’eux a réussi à prendre… froid. “Je partage la chambre avec Mathieu (van der Poel), précise le maillot vert. Et cette nuit, il a beaucoup toussé. Du coup, il était complètement aphone durant l’étape. Mais je ne pense pas que c’est grave.”

On annonce une météo plus clémente ce mercredi vers Moulins.