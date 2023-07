La composition de l’équipe belge pour le Mondial provoque aussi des remous au Tour de France

Les déclarations de Philipsen annonçant qu’il ne ferait rien contre van der Poel lors de l’épreuve arc-en-ciel ont provoqué des remous. Au point que le coach national a envoyé un mail à tous les candidats, leur rappelant que celui qui accepte sa sélection, roule pour l’équipe nationale. “J’ai eu une discussion avec Jasper, a confirmé Sven Vanthourenhout au Nieuwsblad. Il ne s’attendait pas à la question et ne pensait pas au Mondial quand on la lui a posée pendant la journée de repos. J’ai envoyé un message à tous ceux qui entrent en ligne de compte pour une sélection et cela vaut pour tous, y compris pour Jasper.”

On peut d’ailleurs retourner l’équation et se demander ce que feront, par exemple, Mathieu van der Poel et Dylan van Baarle s’ils doivent respectivement rouler derrière Philipsen, van Aert ou un autre de leurs équipiers habituels ?

En attendant, outre Remco Evenepoel, qualifié d’office, on doit s’attendre à ce que l’équipe belge dévoilée lundi prochain soit composée de Wout van Aert, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Jasper Philipsen, Jasper Stuyven, Yves Lampert et deux autres coureurs à désigner parmi Tim Declercq, Stan Dewulf, Quinten Hermans, Victor Campenaerts ou Dylan Teuns.