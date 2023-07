Tour de France : Pello Bilbao gagne à Issoire en pensant à Gino Mader

guillement "On a tous senti la même culpabilité de rire, d'être heureux."

Depuis, Pello Bilbao et, surtout, Mikel Landa n’ont pas tenu la place de héros imaginée pour eux par tout le peuple basque. Candidats à une belle place au classement général, ils sont restés en retrait. Le cœur lourd, ils n’ont jamais pu se montrer aériens au cours des neuf premiers jours de course. Mais les Espagnols, comme leurs équipiers, n’ont pas le choix. “On leur a dit de retourner sur le vélo, de réaliser des choses au nom de Gino”, révèle Miholjevic.

Et ce mardi, Pello Bilbao a enfin pu rendre hommage à son ancien équipier de la plus belle des façons : en remportant l’étape. “Au départ du Tour, c’était vraiment très difficile pour moi, comme pour tout le monde, confia-t-il au bord des larmes. Je voulais faire quelque chose pour Gino, mais je ne trouvais pas la force d’agir. Ce succès est pour lui.”

Le Basque de 33 ans, en mission sur ce Tour, a touché au but. Il a réglé au sprint Georg Zimmermann, Ben O’Connor, Krists Neilands et Esteban Chaves, ses compagnons d’échappée. Du coup, il a aussi fait un bond au classement général, passant de la 11e à la 5e place (à 4:34 de Vingegaard) et se mettant de nouveau à rêver d’un podium à Paris – “Mais je n’aurai plus de bon de sortie”, sait-il.

Il n’a pas peur de dire que sa Grande Boucle commence vraiment maintenant. À Issoire, il a enfin pu mettre en avant ce Pays basque auquel il tient fort. “Je m’appelle du même nom que la ville départ, sourit-il. Je pense que c’est unique dans les annales du Tour de France. Ça fait partie des détails qui participent à la magie de l’événement.”

Déjà vainqueur de deux étapes du Giro (en 2019), Pello Bilbao a donc désormais atteint sa cible sur la Grande Boucle. Sans être un pur grimpeur, il a déjà terminé dans le top 10 final du Giro (6e en 2018, 5e en 2020 et 2022) et du Tour (9e en 2021). Sans être un pur rouleur, il est devenu champion d’Espagne de contre-la-montre (en 2021). Et il tire une grande fierté de sa polyvalence.

”Depuis le début de ma carrière, j’ai toujours douté du type de coureur que je suis. J’ai d’abord nourri l’ambition de gagner des classiques. Il me semblait que mon meilleur potentiel était de gagner des sprints en petit comité, dit-il dans une interview accordée à Vélo Magazine. Lors de mon passage chez Astana, j’ai compris que je pouvais m’adapter aux courses de trois semaines. J’ai donc évolué en tant que cycliste jusqu’à pouvoir m’exprimer sur la quasi-totalité du calendrier WorldTour. La conclusion est que je ne suis le meilleur en rien mais on peut dire aussi que je suis un coureur assez complet, capable de s’accoutumer de toutes les situations.”

Et de se remettre des coups les plus durs.