La bagarre pour prendre la bonne échappée du jour fut tellement rude que Vingegaard et Pogacar se sont retrouvé dans un premier peloton pendant quelques kilomètres. Après de nombreux kilomètres de bagarre et l'explosion en vol de Gaudu, Bardet mais aussi van Aert, tout a fini par rentrer dans l'ordre avec un peloton emmené par les Jumbo-Visma derrière une échappée de 14 coureurs parmi lesquels Bilbao, Skjelmose et Alaphilippe.

À 40 kilomètres de l'arrivée, alors que le peloton pointait à 2'30" des 14 hommes de tête, Mathieu van der Poel et Wout van Aert sont sortis à deux du peloton dans une descente. Mais les deux hommes n'ont pas poursuivi leur effort dans la côte de la Chapelle-Marcousse et se sont fait reprendre par le peloton.