Toujours difficile après une journée de repos, la reprise s’annonce musclée avec 3100 mètres de dénivelé pour une distance relativement courte.

Entre Vulcania et Issoire, il n’y a pas un kilomètre de plat dans la Chaîne des Puys du parc régional des Volcans d’Auvergne. Ce sont les terres d’entraînement de Rémi Cavagna, le “TGV de Clermont-Ferrand”, de Soudal Quick-Step.

Du départ à l’arrivée, cela monte ou ça descend et cela tourne beaucoup, également. Cinq côtes recensées (quatre de 3e et une de 2e catégorie) vont inciter les candidats au maillot à pois à se découvrir. C’est une étape type pour audacieux d’autant que la route s’élève dès le premier kilomètre.

Sauf circonstance particulière (chute, défaillance, incident mécanique, événement météorologique…), les favoris vont s’offrir une journée de repos supplémentaire qui ne le sera pas du tout. À moins que les adeptes du “nouveau cyclisme” offensif ne fassent mentir ce pronostic.

L’avis de Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis

”Tracée dans le massif central, cette 10e étape est vraiment casse-pattes puisqu’elle propose un peu plus de 3000 mètres de dénivelé positif répartis sur 167 kilomètres à peine. Il n’y aura pratiquement pas un seul mètre de plat. Au lendemain d’une journée de repos, on sait que certains éprouvent parfois quelques difficultés à remettre la machine en route, ce qui pourrait se révéler extrêmement pénalisant sur ce type de parcours. Lors de cette étape piège, on peut s’attendre à voir une échappée aller au bout pour se disputer la victoire. Il est aussi imaginable de voir un groupe assez conséquent se disputer la victoire au sprint mais ce qui est certain est que tout le monde ne passera sur ce relief. On pourrait dès lors, pourquoi pas, voir le maillot jaune changer d’épaules.”

Les étapes du Tour de France 2023 ©IPM Graphics

La fiche technique de la 10e étape

Départ fictif à 13 h 05

Départ réel à 13 h 20 après un défilé de 7,8 km.

Arrivée prévue entre 17 h 15 et 17 h 45.

Les difficultés du jour :

> Km 7 s Col de la Moreno (4,8 km à 4,7 %) – 3e catégorie.

> Km 27,3 s Col de Guéry (7,8 km à 5 %) – 3e catégorie.

> Km 66,6 s Col de la Croix Saint-Robert (6 km à 6,3 %) – Hors catégorie.

> Km 84,3 s Côte de Saint-Victor-Saint-Rivière (3 km à 5,7 %) – 3e catégorie.

> Km 138,6 s Côte de la Chapelle-Marcousse (6,5 km à 5,6 %) – 3e catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 59,9 - Le Mont Dore.

Dernier kilomètre : plat. Dernière ligne droite de 700 mètres.

Passé au Tour : Vulcania, parc d’attractions autour de la vulcanologie, accueille le Tour pour la première fois. Une seule étape a fini à Issoire (succès du français Pierre Le Bigaut en 1983) d’où trois étapes ont démarré.

L’itinéraire horaire de la 10e étape du Tour de France 2023 (km/lieu/horaire)

0 Vulcania 13h20

2.1 Orcines 13h23

7 Col de la Moréno 3e 13h30

10.7 Nébouzat 13h36

114.3 Saint-Bonnet-près-Orcival 13h41

20.2 Le Bâtiment Neuf 13h50

21.8 La Rouchaube 13h53

23.7 Douharesse-Haut 13h56

27.3 Col de Guéry 3e 14h01

31.3 Le Cros-Haut 14h07

36.6 Rochefort-Montagne 14h15

44.8 Laqueuille 14h27

48.3 Saint-Sauves-d’Auvergne 14h32

52.2 Murat-le-Quaire 14h38

54.9 Les Planches 14h42

57.5 Le Mont-Dore Sprint 14h50

66.6 Col de la Croix Saint-Robert 2e 15h00

74.8 Serrette 15h12

77.6 Varennes 15h16

79.6 Murol 15h19

84.3 Côte de Saint-Victor-la-Riviére 3e 15h26

88.9 Besse-et-Sainte-Anastaise 15h33

99.7 Compains 15h49

110.5 La Godivelle 16h06

115.5 Col de la Volpilière 16h13

121.8 Mazoires 16h23

131.6 Ardes 16h37

133.8 Rentières 16h41

138.6 Côte de la Chapelle-Marcousse 3e 16h48

144.1 Moulet 16h56

150.2 Vodable 17h05

151.9 Tourzel-Ronzières 17h08

157.7 Meilhaud 17h16

160.6 Perrier 17h21

167.2 Issoire 17h31

Moyenne : 40 km/h