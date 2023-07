Victor Campenaerts : “Le Puy de Dôme est une montée sans fin”

”Dans l’équipe, on avait espéré que Maxim Van Gils soit aussi dans ce coup-là parce que lui, il aurait peut-être pu aller au bout, dira le coureur de Lotto Dstny. L’ascension finale aurait pu lui convenir. Malheureusement, ce ne fut pas le cas.”

Alors, Campenaerts ne compta pas ses coups de pédale. Au fur et à mesure des kilomètres, l’écart avec le peloton prit de l’ampleur. “Je me doutais que ça pouvait aller au bout. Mais même si je passe bien les bosses, je ne suis pas un vrai grimpeur.”

”Vocsnor”, comme on le surnomme au sein de son équipe, laissa alors filer les spécialistes avant de s’accrocher dans l’ascension menant au Puy de Dôme. ” J’ai vraiment souffert, lança-t-il. C’était très très difficile. Mais bon, ça l’est de toute façon toujours quand on n’a pas des bonnes jambes. J’ai trouvé bizarre qu’il n’y ait pas de spectateurs sur le bord de la route. Sans eux, je manquais de repères. Je ne savais, par exemple, pas si je pouvais jeter mon bidon dans le fossé. Avec du public, c’est toujours plus clair. Cette fois, j’avais un peu l’impression d’être dans une montée sans fin et de continuer à rouler sans but précis. Cela a encore compliqué mon ascension.”

guillement "J'ai trouvé bizarre qu'il n'y ait pas de spectateurs sur le bord de la route."

Au final, Victor Campenaerts est quand même parvenu à accrocher une belle 12e place, à quelque cinq minutes de Michael Woods.

Maintenant, il va pouvoir profiter d’une bonne journée de repos. Et quelque chose nous dit qu’il préparera sa prochaine offensive. Parce que l’homme est comme ça.