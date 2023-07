Patrick Lefevere: "Si Ineos veut Remco Evenepoel, il devra racheter son contrat"

Pour ce qui est de Fabio Jakobsen, il a eu le malheur de chuter mardi. "Samedi, il m’a encore dit qu’il ne pouvait pas pousser la moitié des watts qu’il pousse habituellement. Mais je le comprends parfaitement. Vous auriez dû voir dans quel état il se trouvait après sa chute."

guillement Chaque année, au moment du Tour, on vient avec des histoires.

Depuis que le Tour s’est élancé du Pays basque, Lefevere a dans sa roue Zdenek Bakala. Selon Het Laatste Nieuws, l’actionnaire majoritaire de l’équipe est présent parce qu’il aurait vendu la formation belge à des Américains pour 15 millions d’euros. "Mais chaque année, au moment du Tour, on revient avec des histoires. Avant, c’était le dopage, puis ça a été le Covid, et maintenant, c’est la guerre en Ukraine, répond Lefevere, philosophe. Chaque année, nous recevons des propositions. Il y a douze mois, cinq candidats étaient venus frapper à notre porte pour faire une offre. Il y avait même un Belge d’une vingtaine d’années qui avait fortune grâce aux Bitcoins. Pour moi, 3 millions d’euros, c’est beaucoup, mais même pour douze millions, Bakala n’est pas intéressé."

Reste que la rumeur d’une vente de l’équipe belge prend beaucoup d’ampleur. "Tout le monde me pose la question, mais je ne suis pas le propriétaire de l’équipe. J’en suis actionnaire, à hauteur de 20 %. Le reste appartient à Bakala. Il vous répondra qu’il ne mettra pas le futur de l’équipe en péril. Pour lui, cette formation est un peu un joyau. Maintenant, si on parle d’une vente à 15 millions, ça veut donc dire 12 millions pour lui. Vous pensez vraiment qu’il en a besoin ? Je crois qu’il n’est pas intéressé."

Et si c’était parce qu’il y a des négociations pour une revente que la formation belge ne s’est pas encore manifestée sur le marché des transferts ? "Non, nous ne pouvons rien officialiser avant le 1er août", coupe Lefevere. Quinze coureurs arrivent en fin de contrat. Jakobsen a déjà signé chez DSM. Bagioli, Ballerini et Declercq ne devraient pas être conservés. “Les Italiens n’ont pas des résultats à la hauteur de leurs émoluments. Quant à Tim, il a 34 ans. Depuis ses problèmes cardiaques, il n’est plus à son meilleur niveau. Mais c’est un très chouette gars, et je ne dis pas qu’il ne restera pas parmi nous. ” En contrepartie, Louis Vervaeke et Ilan Van Wilder ont déjà signé un nouveau contrat et il n’y aurait plus que quelques détails à régler avec Cattaneo.

Autant de coureurs que Remco Evenepoel souhaiterait avoir à ses côtés l’été prochain, au Tour de France. Il aimerait également que ses dirigeants attirent Pavel Sivakov et Laurens De Plus. "Sivakov a reçu un pont d’or d’UAE Team Emirates. Je ne paierai pas autant pour un lieutenant”, précise Lefevere, qui ne parle pas du grimpeur belge d’Ineos, pourtant grand ami d’Evenepoel, qui devrait, donc, effectuer ses débuts sur le Tour en 2024. “Si c’est le cas, il sera notre leader unique. Comme on l’a vu au Giro, c’est un risque car s’il doit abandonner, la course de l’équipe est finie. Mais Remco mérite cela. Il a déjà tellement rapporté à l’équipe. C’est un petit commandant très généreux avec ses équipiers. Il n’hésite pas à leur donner des primes de victoires et des bonus… ”

Ineos Grenadiers serait prêt à payer Remco Evenepoel six millions par an.

Remco Evenepoel, justement, fait l’objet d’un intérêt nourri de plusieurs équipes très riches, comme Ineos et Bora-Hansgrohe, ou encore Israël-Premier Tech. La formation britannique serait même disposée à lui offrir un salaire annuel de six millions d’euros. “Qui vous dit qu’il ne gagne pas davantage aujourd’hui ?" Soudal Quick-Step fonctionne avec des bonus très élevés en cas de victoires. “Et il en a déjà quelques-unes à son tableau de chasse”, rappelle Lefevere.

Le contrat de Remco Evenepoel chez Soudal Quick-Step lui garantirait 20 millions d’euros sur cinq ans. Patrick Lefevere n’a pas souhaité confirmer ces chiffres. Il précise tout de même ne pas avoir eu le moindre contact avec Rod Ellingworth, le manager d’Ineos. “Si Ineos veut, il devra racheter le contrat qu’il a jusqu’en 2026. Si l’UCI est correcte, ils ne pourront rien faire d’autre. Et n’oubliez pas que si les sponsors ne sont pas d’accord, ils pourront aussi aller en justice. Je ne voudrais pas payer la facture totale.”

Et encore faudrait-il que Remco Evenepoel souhaite changer d’air. “Même s’il y a une offre, je dirai toujours non. Vendre un coureur, je n’aime pas cela. On ne parle quand même pas d’une auto ! Si c’était le cas, je serais déjà multimillionnaire. ”

Et Remco Evenepoel, actuellement en stage dans les Dolomites, que pense-t-il de tout ça ?