Exclusif : Remco Evenepoel fera la Vuelta !

Koen Pelgrim, son entraîneur, et lui ont visiblement déjà tranché. Et le champion du monde sera bien au départ de Barcelone le 26 août prochain. C’est ce que nous a confirmé Patrick Lefevere, le manager général de l’équipe Soudal Quick-Step, joint ce lundi midi par téléphone. “Dans un premier temps, j’avais dit qu’il était préférable qu’il ne fasse pas le Tour d’Espagne, nous explique-t-il. Mais quand je vois le niveau auquel il est revenu et l’envie qu’il manifeste, je ne peux qu’aller dans son sens. Remco veut relever des défis élevés. Si tout se passe bien en stage et qu’il n’a pas de pépin, il participera donc à la Vuelta. ”

guillement "Remco n’a, pour l’instant, été qu’une seule fois au bout d’un grand tour de trois semaines. Ce n’est pas suffisant s’il veut être compétitif l’an prochain au Tour de France."

Quid de la pression inhérente à son statut de vainqueur sortant ? “Au niveau de l’équipe, nous ne lui en mettrons pas. Remco n’a, pour l’instant, été qu’une seule fois au bout d’un grand tour de trois semaines (NdlR : il a abandonné deux fois au Giro, en 2021 et en mai dernier). Ce n’est pas suffisant s’il veut être compétitif l’an prochain au Tour de France. Pour nous, il n’a aucune obligation de faire un résultat en Espagne. Ce, d’autant plus qu’il ne pourra pas compter sur son équipe habituelle. Mais vous connaissez, Remco, s’il prend le départ d’une course, c’est pour la gagner. ”

S’il devrait pouvoir s’appuyer sur Louis Vervaeke, il devra, en revanche, se passer des services d’Ilan Van Wilder, qui jouera sa propre carte au Tour de Pologne (du 29 juillet au 4 août) avant d’enchaîner sur d’autres échéances. “Il sait aussi que vu la présence de Tim Merlier, il faudra disposer d’un train pour les sprints massifs. Mais il m’a assuré qu’il se mettrait volontiers au service de Tim, comme celui-ci l’aidera autant qu’il le pourra à d’autres moments.”

Remco Evenepoel, qui avait dû quitter le Giro en mai à cause du Covid, privilégie, donc, un nouveau grand tour aux courses d’un jour. Actuellement en stage dans les Dolomites, il disputera la Clasica Saint-Sébastien, le 29 juillet, avant de défendre son titre aux Mondiaux de Glasgow. “Après, il effectuera peut-être un nouveau stage en altitude ou il séjournera dans une chambre hypoxique, comme il l’avait fait l’an dernier”, conclut Patrick Lefevere, toujours autant épaté par le caractère de son “petit général”.