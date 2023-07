Tour de France: Vinokourov veut (déjà) sortir Cavendish de sa retraite !

Mais le coureur de 38 ans fait déjà l'objet d'une rumeur un peu folle: et s'il prolongeait finalement sa carrière ? L'Equipe annonçait ce samedi soir que son patron Alexandre Vinokourov, dirigeant de l'équipe Astana, était à son chevet à l'hôpital de Périgueux.

L'ancien coureur au passé sulfureux ne s'en est pas caché: "Oui, on souhaite que Mark poursuive en 2024 et puisse courir son 15e Tour de France pour remporter sa 35e étape. J'ai moi-même été victime d'une fracture du fémur en 2011 sur ce qui devait être mon dernier Tour. Mais je ne voulais pas arrêter comme ça. J'ai prolongé et me suis battu pour gagner les JO à Londres l'année suivante. Mark a le même mental, la même volonté d'atteindre son ultime objectif. Nous sommes prêts à lui offrir cette possibilité."